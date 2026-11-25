Barros em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Dikran Sahagian / Vasco

Barros em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian / Vasco

Publicado 25/11/2026 10:44

Volante do Vasco , Barros perdeu espaço no elenco e tem permanência incerta para a próxima temporada. O meio-campista, que chegou a ganhar sequência entre os titulares no primeiro semestre, não entra em campo pelo Cruz-Maltino há quase três meses.

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A última vez em que jogou foi no empate por 0 a 0 com o Independiente Santa Fé, dia 8 de setembro, na Colômbia, no embate de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Na ocasião, esteve na escalação – bem alternativa – e atuou por 90 minutos.



De lá para cá, só apareceu como opção na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, dia 12 de setembro, em Porto Alegre, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. De resto, nem sequer ficou no banco de reservas. Ao todo, Barros disputou 38 partidas neste ano, 31 entre os titulares. A última vez em que jogou foi no empate por 0 a 0 com o Independiente Santa Fé, dia 8 de setembro, na Colômbia, no embate de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Na ocasião, esteve na escalação – bem alternativa – e atuou por 90 minutos.De lá para cá, só apareceu como opção na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, dia 12 de setembro, em Porto Alegre, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. De resto, nem sequer ficou no banco de reservas. Ao todo, Barros disputou 38 partidas neste ano, 31 entre os titulares.

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O que resta ao Vasco em 2026

A situação não é simples, mas o sonho do Vasco é conseguir uma classificação para a Libertadores de 2027. O Cruz-Maltino ocupa a 10ª posição no Campeonato Brasileiro, com 47 pontos.



Atualmente, seis times garantem lugar no torneio continental, sendo quatro na fase de grupos e dois nas eliminatórias preliminares. O número, porém, ainda pode aumentar até para oito, a depender dos resultados nesta reta final de temporada.

Vaga na Libertadores seria alento depois de traumas

Para o Vasco, conquistar uma vaga na Libertadores seria um grande alento para fechar o ano depois das dramáticas eliminações para Boca Juniors e Palmeiras, nas semifinais da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil – ambas diante da torcida, que lotou as arquibancadas para apoiar os jogadores.



No torneio continental, o Cruz-Maltino superou os Xeneizes por 1 a 0, na Bombonera, mas saiu derrotado no Maracanã, por 3 a 1. Depois, na competição nacional, perdeu a ida por 1 a 0, no Nubank Parque, e ganhou a volta por 2 a 1, em São Januário. Nos pênaltis, o Verdão levou a melhor.

Os últimos jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro

Agora, o Vasco se prepara para enfrentar o Atlético-MG, domingo (29). O duelo será às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, o Cruz-Maltino terá o Vitória pela frente, quarta-feira (2), às 21h30, em São Januário.