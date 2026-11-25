Nino deixou o Fluminense em 2024 e defende o Zenit, da Rússia - Divulgação/ Zenit

Nino deixou o Fluminense em 2024 e defende o Zenit, da RússiaDivulgação/ Zenit

Publicado 25/11/2026 15:40

Em busca de reforços para a defesa para a próxima temporada, o Vasco fará uma nova tentativa pelo zagueiro Nino, de 29 anos, do Zenit. De acordo com informações do jornalista Joel Silva, o Cruz-Maltino vê o atleta como parceiro ideal para Robert Renan na próxima temporada.

No ano passado, o Vasco tentou a pedido de Fernando Diniz a contratação do zagueiro, porém, o Zenit fez jogo duro. A tendência é que o clube russo flexibilize um pouco mais os valores, já que Nino não tem interesse de renovar seu contrato que se encerra em junho de 2028.

Nino fez história no Fluminense, clube que defendeu entre 2019 e 2023. Ele foi capitão do título da Libertadores de 2023, o único do Tricolor, além de ter sido bicampeão carioca pela equipe das Laranjeiras em 2022 e 2023.

Em janeiro de 2024, o Zenit desembolsou algo em torno de 5 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões na cotação da época). Pelo clube russo, o zagueiro conquistou dois Campeonatos Russos e uma Copa da Rússia.

Além das pedidas do Zenit, o Vasco muito provavelmente terá que superar outras concorrências brasileiras pelo zagueiro. Provavelmente, Palmeiras e Fluminense que também tentaram Nino neste ano, deverão buscar novamente informações sobre o atleta.

Planejamento para 2027

O Vasco já iniciou o seu planejamento para a próxima temporada e tem seu primeiro reforço. O atacante Carlos Vinícius, de 31 anos, assinou um pré-contrato de dois anos com o Cruz-Maltino e será a principal opção para a camisa 9 em 2027. O atleta, que defende o Grêmio, irá assinar sem custos adicionais pelo clube de São Januário.



Além dele, o Vasco também negocia com o volante Lucas Rodrigues, de 19 anos, que defende o Goiás. O Cruz-Maltino tem a concorrência do Flamengo. O Esmeraldino rejeitou algumas propostas do clube de São Januário e a negociação segue em compasso de espera. O clube também tem interesse no meia Eric Ramires, do Bragantino.



O Cruz-Maltino também deseja a contratação de um goleiro e tem Tiago Volpi, do Bragantino, como principal alvo. Outros nomes como Santos, ex-Flamengo e atualmente no Athletico-PR, Lucas Arcanjo, do Vitória, e João Paulo, do Santos, também vem sendo observados.



Além disso, os cariocas também se movimentam para manter atletas valorizados. A primeira permanência selada é do zagueiro Robert Renan. O Cruz-Maltino efetuou sua opção de compra junto ao Zenit por 8 milhões de euros (algo em torno de R$ 51,91 milhões) e manterá o atleta, que foi peça fundamental, como parte do grupo em 2027.

Além de Robert Renan, o Vasco já demonstrou o interesse de comprar Cuiabano. Porém, ainda existe alguns ajustes. O Cruz-Maltino sinalizou com 7 milhões de euros (algo em torno de R$ 45,43 milhões). A opção de compra é no valor de 10 milhões de euros (cerca de R$ 64,89 milhões). O Nottingham Forest não aceitou a primeira proposta, mas admite flexibilizar a liberação do lateral-esquerdo.