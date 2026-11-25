Pedro Emanuel durante treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Pedro Emanuel durante treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 25/11/2026 17:35

Vasco pode passar por muitas mudanças para 2027. Em busca de reforços para ampliar as opções do técnico Pedro Emanuel, o Cruz-Maltino avalia realizar uma reformulação no sistema ofensivo e prioriza a busca por jogadores com características de lado de campo, de acordo com o "ge". Com isso, a diretoria deve negociar alguns nomes do atual elenco e mira de dois a três contratações para o setor.

Com pré-contrato assinado com Carlos Vinícius, do Grêmio, o Vasco vai priorizar a busca por jogadores com características de lado de campo. Atualmente, o único nome de confiança que atua como extremo é Andrés Gómez — que pode receber propostas na próxima janela. Nuno Moreira perdeu espaço neste ano e virou negociável, assim como Adson e David que nunca conseguiram se firmar.

Contratados em 2024, Adson e David chegaram ainda na era 777 Partners. A dupla, porém, não vingou. Eles receberam oportunidades com Pedro Emanuel, mas oscilaram e não esbanjam confiança. Adson até contribui taticamente, mas deixa a desejar com a bola no pé. Já Nuno Moreira, por sua vez, pode sair em razão da necessidade do Vasco reduzir o número de estrangeiros no elenco.

Além deles, Loide Augusto também vai sair. O angolano retornou de empréstimo, foi reintegrado ao elenco e chegou a dar uma assistência, mas não está nos planos do técnico Pedro Emanuel. Também pesa contra a permanência a questão de reduzir o número de estrangeiros no elenco. Com isso, o Vasco mira de dois a três reforços para o lado do campo.

Já na frente, o Vasco conta com Facundo Colidio, Claudio Spinelli e Brenner. Contratados no início deste ano, Spinelli e Brenner não conseguiram se firmar e podem ser negociados na próxima janela. A chegada de Carlos Vinícius aumenta as chances de saída da dupla. Além disso, Colidio tem capacidade para jogar tanto de 9 quanto saindo da área para construir jogadas.

Com chances remotas de disputar a Libertadores na próxima temporada e sem risco de rebaixamento, o Vasco deve apenas cumprir a tabela nas últimas duas rodadas do Brasileirão. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo (29), às 19h30 (de Brasília), contra o Atlético-MG, na Arena MRV, pela 37ª rodada. Por fim, enfrenta o Vitória, dia 2, às 21h30, em São Januário, pela última rodada.