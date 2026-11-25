Pedro Emanuel durante treino do VascoMatheus Lima / Vasco
Vasco avalia reformulação no ataque para a próxima temporada
Cruz-Maltino prioriza busca por jogadores com características de lado de campo e mira até três reforços para aumentar as opções do técnico
Vasco abre conversas por ex-goleiro de Grêmio e São Paulo
Cruz-Maltino busca opções, e vê arqueiro do RB Bragantino com bons olhos; em fim de carreira, guarda-redes está satisfeito no clube paulista
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Vasco deverá fazer nova investida por Nino na próxima temporada
Ex-zagueiro do Fluminense tem contrato com o Zenit até junho de 2028; clube russo pode flexibilizar valores devido a desejo do brasileiro
Barros perde espaço e tem futuro incerto no Vasco para 2027
Volante está fora de ação há quase três meses pelo Cruz-Maltino e não tem aparecido nem sequer entre os relacionados de Pedro Emanuel
Vasco libera Cuesta das últimas atividades do ano e confirma saída
Zagueiro, de 27 anos, não está nos planos para a próxima temporada e já havia voltado à Europa para tratar uma lesão no quadril
Vasco tem interesse em meia do Bragantino para a próxima temporada
Jogador foi comprado pelo clube paulista em 2021; em 2026, ele entrou em campo em 42 partidas, fez dois gols e deu duas assistências
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