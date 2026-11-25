Thiago Volpi é goleiro do RB Bragantino - Reprodução / Instagram @tiagovolpi_90

Thiago Volpi é goleiro do RB BragantinoReprodução / Instagram @tiagovolpi_90

Publicado 25/11/2026 21:07

De olho em goleiros para 2027 , o Vasco abriu negociações para contar com Thiago Volpi, do RB Bragantino. Revelado pelo Fluminense, o arqueiro de 35 anos defendeu clubes como São Paulo e Grêmio, e vive reta final de carreira no Brasil após passagem pelo futebol mexicano. O Cruz-Maltino ainda não fez proposta pelo jogador, que só escutará ofertas após o fim do Brasileirão, mas já demonstrou o interesse, segundo a "ESPN".

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Thiago Volpi é uma das opções preferidas da diretoria vascaína para disputar posição com o titular Léo Jardim, questionado por parte da torcida ao longo da temporada. No momento, além do guarda-redes de 31 anos, o clube carioca conta apenas com Daniel Fuzato, que não preenche os requisitos dos dirigentes para ser substituto direto, e deve deixar a equipe na próxima temporada.

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Em meio às especulações, a apuração revelou que Thiago Volpi vê com bons olhos uma transferência para o Vasco, principalmente levando em conta o projeto de SAF que será posto em prática a partir do ano que vem. A bateria de investimentos, liderada pelo empresário Marcos Lamacchia e sócios da Almirante Participações e Empreendimentos S.A., promete melhorias no elenco e disputa por títulos.



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Por outro lado, o jornalista Sérgio Loredo afirmou que Volpi não quer se juntar ao Cruz-Maltino, apesar do interesse do time carioca. Segundo ele, o goleiro não quer voltar a atuar por um clube grande, e prefere manter o cenário ameno durante o fim de carreira. Sem contar que, em São Januário, ele não teria titularidade assegurada como no clube do interior paulista e, a princípio, chegaria para ser reserva.

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Outro ponto que pesa para o guarda-redes é a estrutura. Sua família mora em São Paulo e uma mudança para o Rio de Janeiro não está nos planos no momento. Caso deixe o RB Bragantino, a ideia do atleta é morar fora do Brasil. Por isso, aguarda uma proposta do México, onde já defendeu Querétaro e Toluca. No meio do ano, Volpi recusou uma proposta do futebol turco. Aos 35 anos, ele ainda quer jogar por mais cinco temporadas antes de se aposentar.