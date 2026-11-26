Admar Lopes, diretor executivo de futebol do VascoReprodução Vasco TV
Vasco monitora mercado sul-americano após sucesso de reforços em 2026
Cruz-Maltino pretende se desfazer de estrangeiros pouco utilizados neste ano e deve abrir espaço para a chegada de novos gringos
Vasco tem interesse na contratação de Fabrício Bruno, do Cruzeiro
Negociação não é simples, já que o zagueiro tem vínculo com a Raposa até dezembro de 2030; além disso, é peça importante para Artur Jorge
Saiba quem é David Corrêa, jogador do Vasco preso
Atacante tem carreira marcada por passagens por grandes clubes brasileiros, como Cruzeiro, Internacional e São Paulo; veja mais
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Guardião do Vasco faz vaquinha para ir à posse de Lula: 'Meu sonho'
Sobrevivente e dono de uma história inspiradora, Bart recebe ajuda de amigos para assistir à última consagração do presidente em Brasília
Vasco abre conversas por ex-goleiro de Grêmio e São Paulo
Cruz-Maltino busca opções, e vê arqueiro do RB Bragantino com bons olhos; em fim de carreira, guarda-redes está satisfeito no clube paulista
Vasco avalia reformulação no ataque para a próxima temporada
Cruz-Maltino prioriza busca por jogadores com características de lado de campo e mira até três reforços para aumentar as opções do técnico
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