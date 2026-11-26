Admar Lopes, diretor executivo de futebol do Vasco - Reprodução Vasco TV

Admar Lopes, diretor executivo de futebol do VascoReprodução Vasco TV

Publicado 26/11/2026 09:30

Após o sucesso com os reforços no segundo semestre de 2026, o Vasco monitora o mercado sul-americano em busca de novos jogadores para a próxima temporada. A cúpula cruz-maltina planeja uma reformulação com os estrangeiros do elenco para se readequar ao novo limite estipulado pela CBF para 2027, o que pode abrir espaço para a chegada de outros nomes.

No segundo semestre desta temporada, o Vasco contratou Santiago Sosa, Alan Lescano e Facundo Colidio, que se consolidaram no time titular e fizeram a diferença para o crescimento do time. Há também uma avaliação positiva com o desempenho de Marino Hinestroza, que demorou a engrenar mas cresceu de produção após a chegada do técnico Pedro Emanuel.

Por outro lado, o Vasco já tem três saídas garantidas: o zagueiro Carlos Cuesta, o meia Johan Rojas e o atacante Loide Augusto. Os dois primeiros já foram devolvidos para o Galatasaray, da Turquia, e Monterrey, do México, respectivamente. Já o último, que até foi reintegrado após retornar de empréstimo, será colocado à venda no mercado de transferências.

Além disso, há outras indefinições. Titular no ano passado, Nuno Moreira perdeu espaço nesta temporada e virou uma peça negociável. Embora seja português, o atacante não está nos planos do técnico Pedro Emanuel para 2027. Já Claudio Spinelli, que foi contratado no início deste ano, deve perder ainda mais espaço com a chegada de Carlos Vinícius, que já tem pré-contrato assinado. Assim, deve ser negociado.

Por fim, o Vasco também não descarta negociar nomes como Puma Rodríguez e Andrés Gómez, em caso de uma proposta vantajosa. Destaque do time desde a última temporada, o atacante colombiano vem sendo monitorado por clubes do exterior e deve receber alguma oferta na próxima janela. O Cruz-Maltino, porém, deve fazer jogo duro para negociá-lo, assim como o lateral uruguaio.

A CBF e os clubes das Séries A e B aprovaram em setembro de 2026 a redução gradual do limite de jogadores estrangeiros relacionados por partida de 9 para 5 até 2030. Neste ano, o limite é de nove. Já em 2027, cairá para oito. Atualmente, o Vasco possui 12 estrangeiros no elenco, mas planeja a saída de pelo menos cinco, o que abriria vaga para eventual reforços.