David em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Dikran Sahagian / Vasco

David em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian / Vasco

Publicado 26/11/2026 12:55 | Atualizado 26/11/2026 13:59

Preso nesta quinta-feira (26) , David, que atualmente defende o Vasco , tem uma carreira marcada por passagens por grandes clubes do futebol brasileiro. Além do Cruz-Maltino, o atacante já atuou por Vitória, Cruzeiro, Fortaleza, Internacional e São Paulo.

A trajetória de David no Vasco

David chegou ao Vasco em 2024, por empréstimo junto ao Internacional. O atacante acabou comprado ao fim do mesmo ano. Ao todo, soma 15 gols e dez assistências em 117 jogos.



Ele passou por um momento difícil na temporada em que foi contratado, ao romper o ligamento cruzado do joelho esquerdo. A lesão fez com que ficasse fora de ação por dez meses.

Passagem por outros grandes do Brasil

Nascido em Serra, no Espírito Santo, David começou a carreira nas divisões de base do Rio Branco-ES. Foi para o Vitória ainda no sub-20, em 2015, mesmo ano em que estreou pelos profissionais. No total, foram três temporadas no clube baiano, onde se destacou em 2017 ao marcar 11 gols em 63 partidas. O atacante chamou a atenção de grandes clubes e acabou contratado pelo Cruzeiro.



Entretanto, não conseguiu repetir o desempenho em 2018 e 2019, mas se sagrou campeão da Copa do Brasil. Sem espaço, foi atuar no Fortaleza. Ele voltou a se destacar com uma sequência de mais de 50 jogos em duas temporadas e o Internacional o comprou.

Mas não foi bem no Colorado: marcou apenas duas vezes em 39 partidas. Em seguida, foi jogar por empréstimo no São Paulo, onde também não se firmou em 2023, só que ganhou a Copa do Brasil.

A prisão de David

David, que foi preso no CT Moacyr Barbosa, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, é investigado pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio, organização criminosa armada, tráfico de drogas e coação no curso do processo. Além dos supostos vínculos com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho no Espírito Santo.

O atacante também figura em outras investigações que apuram possíveis ligações com integrantes da mesma facção criminosa na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro. As diligências e investigações permanecem em andamento.

O posicionamento do Vasco

Em nota oficial, o Vasco garantiu que acompanha os desdobramentos do caso com atenção.

"Desde que tomou conhecimento da situação, o clube colocou seu Departamento Jurídico à disposição do atleta e acompanha o caso atentamente, aguardando os desdobramentos e a conclusão dos trâmites legais pelas autoridades competentes. Em respeito ao devido processo legal e à apuração dos fatos, o Vasco da Gama não fará, neste momento, comentários adicionais sobre o caso", escreveu o Cruz-Maltino, em comunicado.