Fabrício Bruno em ação durante jogo do Cruzeiro - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Fabrício Bruno em ação durante jogo do CruzeiroGustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 26/11/2026 14:11

Já de olho na temporada que vem, o Vasco tem interesse na contratação de Fabrício Bruno, do Cruzeiro. A negociação, porém, é vista como complicada, já que o vínculo do zagueiro com a Raposa vai até dezembro de 2030. As informações são do ‘Atenção, Vascaínos!’.

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O que também dificulta uma possível transação é a importância do defensor no clube mineiro. Ele é um dos pilares do time de Artur Jorge. Em 2026, disputou 53 jogos, sendo 49 entre os titulares.



A ideia do Cruz-Maltino seria trazê-lo para que formasse dupla com Robert Renan. A diretoria busca um nome de peso para assumir a vaga na escalação principal. O que também dificulta uma possível transação é a importância do defensor no clube mineiro. Ele é um dos pilares do time de Artur Jorge. Em 2026, disputou 53 jogos, sendo 49 entre os titulares.A ideia do Cruz-Maltino seria trazê-lo para que formasse dupla com Robert Renan. A diretoria busca um nome de peso para assumir a vaga na escalação principal.

A trajetória de Fabrício Bruno

Fabrício Bruno começou a carreira nas categorias de base do Cruzeiro. De lá, foi emprestado para a Chapecoense antes de retornar à Raposa, em 2019. Sem muito espaço, acabou negociado com o Red Bull Bragantino no ano seguinte.



O zagueiro conseguiu se destacar no Massa Bruta e, em 2022, chegou ao Flamengo. Ele vestiu a camisa rubro-negra até 2025, quando voltou mais uma vez para o clube mineiro.

O objetivo do Vasco ainda em 2026



A situação não é simples, mas o sonho do Vasco é conseguir uma classificação para a Libertadores de 2027. O Cruz-Maltino ocupa a 10ª posição no Campeonato Brasileiro, com 47 pontos.



Atualmente, seis times garantem lugar no torneio continental, sendo quatro na fase de grupos e dois nas eliminatórias preliminares. O número, porém, ainda pode aumentar até para oito, a depender dos resultados nesta reta final de temporada.

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Vaga na Libertadores seria alento depois de traumas



Para o Vasco, conquistar uma vaga na Libertadores seria um grande alento para fechar o ano depois das dramáticas eliminações para Boca Juniors e Palmeiras, nas semifinais da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil – ambas diante da torcida, que lotou as arquibancadas para apoiar os jogadores.



No torneio continental, o Cruz-Maltino superou os Xeneizes por 1 a 0, na Bombonera, mas saiu derrotado no Maracanã, por 3 a 1. Depois, na competição nacional, perdeu a ida por 1 a 0, no Nubank Parque, e ganhou a volta por 2 a 1, em São Januário. Nos pênaltis, o Verdão levou a melhor.

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Os últimos jogos no Campeonato Brasileiro

Agora, o Vasco se prepara para enfrentar o Atlético-MG, domingo (29). O duelo será às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, o Cruz-Maltino terá o Vitória pela frente, quarta-feira (2), às 21h30, em São Januário.