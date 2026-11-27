Nuno Moreira em treino do Vasco - Divulgação / Vasco

Nuno Moreira em treino do VascoDivulgação / Vasco

Publicado 27/11/2026 09:30

O setor de ataque do Vasco pode passar por uma reformulação para a próxima temporada. Nuno Moreira, que perdeu espaço na equipe desde a chegada de Pedro Emanuel, e Adson têm chances de serem negociados pelo Cruz-Maltino em 2027. As informações são do portal "GE".

O português, de 27 anos, foi um dos destaques do Vasco no ano passado. O Cruz-Maltino o contratou em fevereiro de 2025 em operação de cerca de 3,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 19,9 milhões na cotação da época) junto ao Casa Pia, de Portugal. Em seu primeiro ano, entrou em campo em 56 jogos, anotou 11 gols e deu sete assistências.

Porém, na atual temporada a situação foi diferente. Ainda com Fernando Diniz no começo do ano, Nuno Moreira já não apresentou o mesmo nível e a situação se repetiu com Renato Gaúcho. Com Pedro Emanuel, por causa da chegada de reforços para o setor, Nuno perdeu espaço. Ele entrou em campo em 46 jogos, anotou dois gols e deu três assistências.

O atleta tem contrato com o Vasco até o fim da próxima temporada. Para recuperar parte do investimento feito, o Cruz-Maltino não deverá dificultar a saída do português em caso de propostas.

Adson foi contratado pelo Vasco em janeiro de 2024 por 5 milhões de euros (cerca de R$ 26,6 milhões na cotação da época). Ele estava no Nantes, da França, e assinou contrato até o fim de 2027. O jogador, de 26 anos, enfrentou alguns problemas físicos e nunca conseguiu render o esperado pelo Cruz-Maltino.

Na atual temporada, o brasileiro chegou a ser importante em algumas partidas da Sul-Americana, mas também não conseguiu se firmar na equipe de Pedro Emanuel. Até o momento, entrou em campo em 39 jogos, anotou cinco gols e deu quatro assistências. Assim como com Nuno Moreira, o Cruz-Maltino tentará recuperar parte do investimento feito.

Planejamento para 2027

Além dele, o Vasco também negocia com o volante Lucas Rodrigues, de 19 anos, que defende o Goiás. O Cruz-Maltino tem a concorrência do Flamengo. O Esmeraldino rejeitou algumas propostas do clube de São Januário e a negociação segue em compasso de espera. O clube também tem interesse no meia Eric Ramires, do Bragantino.



O Cruz-Maltino também deseja a contratação de um goleiro e tem Tiago Volpi, do Bragantino, como principal alvo. Outros nomes como Santos, ex-Flamengo e atualmente no Athletico-PR, Lucas Arcanjo, do Vitória, e João Paulo, do Santos, também vem sendo observados.



Além disso, os cariocas também se movimentam para manter atletas valorizados. A primeira permanência selada é do zagueiro Robert Renan. O Cruz-Maltino efetuou sua opção de compra junto ao Zenit por 8 milhões de euros (algo em torno de R$ 51,91 milhões) e manterá o atleta, que foi peça fundamental, como parte do grupo em 2027.

Além de Robert Renan, o Vasco já demonstrou o interesse de comprar Cuiabano. Porém, ainda existe alguns ajustes. O Cruz-Maltino sinalizou com 7 milhões de euros (algo em torno de R$ 45,43 milhões). A opção de compra é no valor de 10 milhões de euros (cerca de R$ 64,89 milhões). O Nottingham Forest não aceitou a primeira proposta, mas admite flexibilizar a liberação do lateral-esquerdo.