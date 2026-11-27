David em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Dikran Sahagian / Vasco

David em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian / Vasco

Publicado 27/11/2026 13:53

A prisão de David, do Vasco , gerou repercussão na imprensa internacional. O atacante foi detido dentro do CT Moacyr Barbosa, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, na última quinta-feira (26). O caso chamou a atenção de vários jornais ao redor do mundo.

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O ‘As’, da Espanha, definiu a situação como um “escândalo”. Já o ‘Marca’, também espanhol, publicou: “Detido David, jogador do Vasco da Gama, nas instalações do clube!”.



“Surreal. Jogador do Vasco da Gama detido em pleno centro de treinos”, estampou o ‘Notícias ao Minuto’, de Portugal. Outro veículo português fez menção a Pedro Emanuel, técnico cruz-maltino. “Jogador de Pedro Emanuel é detido em pleno centro de treinos do Vasco”, escreveu o ‘A Bola’. O ‘As’, da Espanha, definiu a situação como um “escândalo”. Já o ‘Marca’, também espanhol, publicou: “Detido David, jogador do Vasco da Gama, nas instalações do clube!”.“Surreal. Jogador do Vasco da Gama detido em pleno centro de treinos”, estampou o ‘Notícias ao Minuto’, de Portugal. Outro veículo português fez menção a Pedro Emanuel, técnico cruz-maltino. “Jogador de Pedro Emanuel é detido em pleno centro de treinos do Vasco”, escreveu o ‘A Bola’.

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Os detalhes da prisão de David



David é investigado pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio, organização criminosa armada, tráfico de drogas e coação no curso do processo. Além dos supostos vínculos com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho no Espírito Santo.



O atacante também figura em outras investigações que apuram possíveis ligações com integrantes da mesma facção criminosa na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro. As diligências e investigações permanecem em andamento.

A trajetória de David no Vasco

David chegou ao Vasco em 2024, por empréstimo junto ao Internacional. O atacante acabou comprado ao fim daquele ano. Ao todo, soma 15 gols e dez assistências em 117 jogos.



Ele passou por um momento difícil na temporada em que foi contratado, ao romper o ligamento cruzado do joelho esquerdo. A lesão fez com que ficasse fora de ação por dez meses.

O que disse o Vasco?

Em nota oficial, o Vasco garantiu que acompanha os desdobramentos do caso com atenção e que está à disposição para colaborar com o que for necessário.

“Desde que tomou conhecimento da situação, o clube colocou seu Departamento Jurídico à disposição do atleta e acompanha o caso atentamente, aguardando os desdobramentos e a conclusão dos trâmites legais pelas autoridades competentes. Em respeito ao devido processo legal e à apuração dos fatos, o Vasco da Gama não fará, neste momento, comentários adicionais sobre o caso”, escreveu o Cruz-Maltino, em comunicado.