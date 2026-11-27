Momento da prisão do jogador David no CT do Vasco, em Jacarepaguá - Reprodução de vídeo/PCERJ

Momento da prisão do jogador David no CT do Vasco, em JacarepaguáReprodução de vídeo/PCERJ

Publicado 27/11/2026 13:55

David Corrêa passou mal durante a noite no Complexo Penitenciário de Benfica, no Rio de Janeiro, e precisou ser levado à enfermaria. O jogador estava "pálido" e "nervoso", e permaneceu calado durante o atendimento, de acordo com informações da "ESPN". O atacante aguarda audiência de custódia e pode ser transferido para outro presídio no Rio de Janeiro ou no Espírito Santo. A defesa pediu habeas corpus e aguarda decisão.

Além de investigado por suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio, organização criminosa armada, tráfico de drogas e coação no curso do processo, David Corrêa também é investigado por supostos vínculos com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho no Espírito Santo. O jogador também figura em outras investigações que apuram possíveis ligações com membros da mesma facção na Rocinha, no Rio de Janeiro.

A ação foi realizada por agentes da 14ªDP (Leblon), em apoio a Polícia Civil do Espírito Santo. No final de outubro, David teve o passaporte apreendido por determinação da Justiça. Além da proibição de deixar o país, ele também foi submetido a outras medidas cautelares, como a proibição de manter contato com outros investigados e testemunhas, além da obrigação de comparecer periodicamente à Justiça.

Contratado pelo Vasco em 2024, David chegou por empréstimo junto ao Internacional. O atacante agradou e foi comprado no fim do mesmo ano. Em 2025, porém, sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo após romper o ligamento cruzado. Após dez meses, voltou a jogar. Porém, nunca conseguiu se firmar no time. Ao todo, soma 15 gols e dez assistências em 117 jogos com a camisa cruz-maltina.

Nascido em Serra, no Espírito Santo, David começou a carreira nas divisões de base do Rio Branco-ES. Foi para o Vitória ainda no sub-20, em 2015, mesmo ano em que estreou pelos profissionais. No total, foram três temporadas no clube baiano, onde se destacou em 2017 ao marcar 11 gols em 63 partidas. O atacante chamou a atenção de grandes clubes e acabou contratado pelo Cruzeiro.

Entretanto, não conseguiu repetir o desempenho em 2018 e 2019, mas se sagrou campeão da Copa do Brasil. Sem espaço, foi atuar no Fortaleza. Ele voltou a se destacar com uma sequência de mais de 50 jogos em duas temporadas e o Internacional o comprou, mas não foi bem no time gaúcho, marcando apenas duas vezes em 39 partidas. Em seguida, foi jogar por empréstimo no São Paulo, onde também não se firmou em 2023.