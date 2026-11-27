Alan Belaciano (E), Marcos Lamacchia e Pedrinho comemoram a venda de 90% da SAF do VascoDivulgação / Vasco
Novo dono da SAF do Vasco prevê investimento de R$ 500 milhões em 2027
Valor será distribuído entre reforços para o futebol, melhorias na infraestrutura das categorias de base e pagamentos de contas
Novo dono da SAF do Vasco prevê investimento de R$ 500 milhões em 2027
Valor será distribuído entre reforços para o futebol, melhorias na infraestrutura das categorias de base e pagamentos de contas
David, do Vasco, passa mal na prisão e recebe atendimento médico
Preso na última quinta-feira (26), atacante vascaíno não se sentiu bem durante a noite no Complexo de Benfica e foi levado à enfermaria
Prisão de David, do Vasco, repercute pelo mundo: ‘Escândalo’
Atacante foi detido dentro do CT Moacyr Barbosa, na última quinta-feira (26); caso chamou a atenção da imprensa internacional
Vasco vai tentar negociar dupla em 2027 para recuperar investimento
Jogadores acabaram perdendo espaço com técnico Pedro Emanuel e tem contrato com o clube carioca até o fim da próxima temporada
Vasco tem interesse na contratação de Fabrício Bruno, do Cruzeiro
Negociação não é simples, já que o zagueiro tem vínculo com a Raposa até dezembro de 2030; além disso, é peça importante para Artur Jorge
Saiba quem é David Corrêa, jogador do Vasco preso
Atacante tem carreira marcada por passagens por grandes clubes brasileiros, como Cruzeiro, Internacional e São Paulo; veja mais
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