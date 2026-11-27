Alan Belaciano (E), Marcos Lamacchia e Pedrinho comemoram a venda de 90% da SAF do Vasco - Divulgação / Vasco

Alan Belaciano (E), Marcos Lamacchia e Pedrinho comemoram a venda de 90% da SAF do VascoDivulgação / Vasco

Publicado 27/11/2026 18:30

Novo dono da SAF do Vasco , a Almirante Participações promete investir pesado no primeiro ano da parceria. A empresa liderada pelo empresário Marcos Lamacchia prevê um investimento de mais de R$ 500 milhões em 2027 após as primeiras reuniões com a cúpula vascaína, de acordo com o "ge". Os valores, porém, não são apenas para contratações no futebol.

O investimento alto será para reforços no futebol, melhorias na infraestrutura das categorias de base e para os pagamentos de contas, como dívidas, Recuperação Judicial e as obrigações com os jogadores. Do total do valor, cerca de R$ 100 milhões devem ser destinados para o futebol, com o objetivo de contratar reforços para aumentar as opções do técnico Pedro Emanuel.

Em 2026, Marcos Lamacchia ajudou o Vasco com aportes financeiros. A injeção resultou nas contratações de nomes como Santiago Sosa, Alan Lescano e Facundo Colidio, que mudaram o time de patamar e ajudaram na evolução do trabalho do técnico Pedro Emanuel. A ideia do Cruz-Maltino é monitorar principalmente o mercado sul-americano em busca de mais reforços bons e baratos.

Porém, o principal foco do novo investidor deve ser as categorias de base. O dono da SAF do Vasco entende que revelar mais jogadores significa ter mais receitas no futuro com vendas. Por isso, a ideia é melhorar a estrutura da base. Já tem obras em andamento em São Januário, onde os jovens costumam treinar. O objetivo é tornar o clube menos dependente dos aportes financeiros do empresário.

Por fim, o novo investidor do Vasco também buscará organizar a casa financeiramente. Afinal, o Cruz-Maltino tem obrigações a cumprir com a Recuperação Judicial e pagamentos de contas com os jogadores e funcionários. A ideia, portanto, é realizar um investimento alto no primeiro ano para colocar tudo em ordem visando um futuro mais tranquilo em São Januário.

A Almirante Participações é a empresa aprovada pelos sócios do Vasco em 23 de outubro de 2026 para adquirir 90% da SAF vascaína. A conclusão definitiva da operação depende de trâmites regulatórios e judiciais, incluindo análises de órgãos como Anresf e Cade sobre eventual conflito de interesses por ser enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

Marcos Lamacchia é um empresário de 47 anos, sócio-fundador e CEO da gestora de patrimônio Blue Star. Filho de José Roberto Lamacchia, fundador e presidente da Crefisa, ele é enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. O acordo com o Vasco prevê o investimento de R$ 500 milhões destinados exclusivamente ao departamento de futebol ao longo de cinco anos.