Por Venê Casagrande

Publicado 05/04/2021 16:41 | Atualizado 05/04/2021 16:52

Voltaço anuncia contratação do atacante Alef Manga, de 25 anos Divulgação/ VRFC

Os regionais servem como laboratório para as equipes de maior investimento se prepararem para as principais competições na temporada. Para os jogadores dos times considerados de menor tradição, o campeonato serve para mostrar serviço e buscar espaço em clubes com maior visibilidade. No Campeonato Carioca 2021, o atacante Alef Manga, do Volta Redonda, tem sido o destaque no primeiro turno do torneio.Em oito jogos na Taça Guanabara, Alef Manga fez sete gols, é o artilheiro da competição até o momento e ajudou o Volta Redonda a ser o atual líder na tabela, com 19 pontos. Embora não seja tão jovem (26 anos), o atacante tem despertado o interesse de clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Pelo menos é o que garante um dos empresários do jogador, Marlei Feliciano."O que foi combinado com o Volta Redonda é que, após as disputas do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil, Alef será negociado para outra equipe. Vários (times) estão demonstrando interesse. Ele vai ser negociado após essas competições. Seja para clube da Série A ou para clube da Série B. O Brasil está acompanhando a performance de Alef Manga. Sem dúvida será emprestado ou vendido próximo do fim do Carioca. Há consulta internacional também, até agora dois (times)", disse o agente em contato com oPor outro lado, o Voltaço não pretende liberar Alef Manga tão fácil assim e irá exigir compensação financeira para se desfazer do seu principal jogador na temporada até o momento. Em rápido contato com Flávio Horta, Vice-Presidente do clube, ele falou sobre a situação envolvendo o atacante e garantiu que a ideia é manter o atleta no elenco."Um atleta que tem contrato com o Volta Redonda até o fim de 2022. Temos a pretensão de subir para a Série B, e o Alef faz parte desse projeto. Não temos interesse em emprestar o atleta nem em acreditar em uma futura venda. Estamos falando de um atleta que está se destacando muito em um futebol forte. Se alguém quiser levar o Alef, vai ter que desembolsar", disse Flávio Horta em contato com o Jornal O Dia.Alef Manga tem contrato com o Volta Redonda válido até novembro de 2022 e e foi uma contratação que deu trabalho para a diretoria no passado. Na ocasião, a transação exigiu muito esforço da diretoria e, depois de dias de negociação com o Coruripe, chegou a um acordo com o time de Alagoas.Segundo apurou a reportagem, o molde da transação entre Volta Redonda e Coruripe por Alef Manga foi da seguinte forma: o atacante tinha contrato com o time de Alagoas até o fim de 2021. Para liberar o jogador em definitivo para o Voltaço em 2020, o Coruripe exigiu ficar com 50% de futura venda. Acordo selado.Ainda de acordo com apuração do Jornal O Dia, a atual multa rescisória de Alef Manga no Volta Redonda para clubes brasileiros é na casa de R$ 2,5 milhões. Para o exterior, o montante é US$ 1 milhão, cerca de R$ 5,67 milhões.