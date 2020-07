Psychonauts 2 é anunciado com participação de Jack Black

Nesta quinta-feira (23), a Double Fine, pertencente a Microsoft, anunciou a continuação do game de plataforma criado por Tim Schafer: Psychonauts.



No trailer podemos ver Razputin “Raz” Aquato, membro dos Psychonauts, investigando mistérios envolvendo espiões psíquicos.



Além disso, foi revelado que o ator e músico Jack Black interpreta uma das canções temas do jogo.



Confira o trailer:

Psychonauts 2 será lançado para Xbox One, Xbox Series X e PC, sem data definida.