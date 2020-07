Mbappé comemora "sonho realizado" ao se tornar capa do FIFA 21

Apesar de muito criticada pelo seu design, a capa de FIFA 21 foi anunciada estampando o Craque do Paris Saint-Germain: Mbappé. Em seu Twitter, Mbappé se mostrou realizado com o feito.



“Astro da capa. Mal posso esperar para jogar! Orgulhoso por ser astro da capa do FIFA 21. É um sonho realizado”, disse o jogador.

Cover Star ⭐️

Can’t wait to play this!

Proud to be the #FIFA21 cover star

Dream come true. @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/RGpStusWwH — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 22, 2020

O jogador estampa capas das versões Standard Edition, Champions Edition e Ultimate Edition do jogo. FIFA 21 está previsto para ser lançado em 9 de outubro.