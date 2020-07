O documentário From Bedrooms To Billions: The PlayStation Revolution acaba de ser anunciado e promete contar a histórias da marca PlayStation e como ela foi importante para a indústria de games.



O documentário contará com a participação de medalhões do desenvolvimento como: Fumito Ueda, Hideo Kojima e Shinji Mikami, além de Mark Cerny - arquiteto dos sistemas.



O lançamento vai acontecer em 7 de setembro deste ano, nos formatos DVD e Blu-ray, e também estará disponível em serviços de streaming norte americanos.