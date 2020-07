Battletoads, clássico dos videogames, vai receber um jogo novo após mais de 20 anos.



Veja o novo trailer:





Desenvolvido pela Dlala Studios em parceria com a Rare, o novo Battletoads resgata o estilo clássico beat' em up, com trechos de hoverbike, mas com novidades, incluindo um visual mais cartoon.



O jogo será lançado no dia 20 de agosto para Xbox One e PC. Quem assina o Xbox Game Pass já pode fazer a pré-instalação do game.