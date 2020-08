PlayStation 4 vendeu 112,3 milhões de unidades, revela Sony

Nesta terça-feira (4), a Sony divulgou um relatório financeiro que revela PlayStation 4 já vendeu 112,3 milhões de unidades no mundo todo.



Segundo o relatório, 1,9 milhões foram comercializados entre abril e junho de 2020, 1,3 milhões a menos que o mesmo período do ano anterior.



Uma das das possíveis explicações é o lançamento próximo de seu sucessor, o PlayStation 5, que deve ser lançado no fim deste ano.