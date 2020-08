Produtor da série Street Fighter deixa a Capcom após quase 30 anos

Yoshinori Ono, após quase 30 anos anuncia sua saída da Capcom. O produtor, que foi um dos grandes responsáveis pela revitalização da marca Street Fighter à partir do quarto título da franquia.



"Eu estive com a marca Street Fighter por um bom tempo, experimentando tempos bons, ruins e até não existentes. Meu coração está cheio de gratidão com os jogadores que estiveram oferecendo suporte carinhoso para a marca, especialmente um pouco além da última década, quando a marca Street Fighter reconquistou sua força e cresceu em sua vivacidade", disse Ono em carta publicada em seu Twitter.

pic.twitter.com/ym2pFtgZqy — Yoshinori Ono (@Yoshi_OnoChin) August 9, 2020

Rumores recentes apontavam para um desgaste na produção de Street Fighter VI, que foi adiado para 2022. Não se sabe se essa seria a causa da saída de Ono.