Keep Fighting Foundation, nova DLC de F1 2020 recém anunciada pela Codemasters, traz uma nova pintura para o carro, capacete, vestimentas, insígnia e luvas em homenagem a Michael Schumacher.



Keep Fighting Foundation é o nome da ONG inspirada na trajetória do corredor, e a receita gerada pela venda da expansão irá para fundações que atuam em educação, ciência, cultura e saúde pública.



F1 2020 está disponível para PlayStation 4, Xbox One e PC.