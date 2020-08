Lançamento do PS5 e do Xbox Series X pode acontecer antes do dia 17 de novembro

A Epic acaba de anunciar seu novo pacote com skins do universo Batman para o Fortnite . No anúncio ela revela que a data será 17 de novembro e estará disponível para PS4, Xbox One, Switch, PS5 e Xbox Series X.Acidentalmente ela pode ter revelado que os novos consoles da Sony e da Microsoft chegarão às lojas antes dessa data., mas a Sony só havia confirmado que o PS5 estaria nas prateleiras no fim do ano.