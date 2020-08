The Legend of Zelda: Skyward Sword pode sair para o Nintendo Switch

A Amazon UK listou em seu site o game The Legend of Zelda: Skyward Sword para a plataforma Nintendo Switch. Ainda não se sabe se foi um erro ou se o jogo será futuramente lançado para o console mais recente da Nintendo.

Legend of Zelda - Skyward Sword (Switch) listed on Amazon UK https://t.co/rTExkqzwib pic.twitter.com/zQEwGEzIWY — Wario64 (@Wario64) August 16, 2020

Skyward Sword foi lançado originalmente para o Nintendo Wii e relançado para o Wii U. O game acontece no começo da cronologia de The Legend of Zelda, contando a origem de diversos elementos importantes para a saga.

O jogo já foi removido do site da Amazon UK e a Nintendo ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.