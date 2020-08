Jogo mobile em realidade aumentada de The Witcher é anunciado

A Spokko e a CD Projekt Red anunciaram um jogo mobile de realidade aumentada da franquia The Witcher.



Confira o trailer:





The Witcher: Monster Slayer será gratuito e nos moldes de Pokémon GO. O jogador sairá pelo mundo real capturando monstros já conhecidos do universo do game.



O game terá uma série de missões inspiradas nos jogos originais da franquia, e uma mecânica diferente onde a hora do dia e às condições climáticas irão interferir nas aparições de monstros e nas batalhas.



The Witcher: Monster Slayer será lançado para iOS e Android, mas sem data definida.