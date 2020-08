Patente indica que o controle do PlayStation 5 terá sensores que identificam o jogador

Em fevereiro a Sony registrou uma patente que indica que o DualSense do PS5 terá sensores de identificação de jogador pela forma como segura o controle.



Segundo o site Segment Next, o controle usará tecnologia de telemetria identificando quem está com ele em mãos, e liberando a conta do usuário.



Apesar da patente registrada, o projeto pode não sair da fase de protótipo



O lançamento do PlayStation 5 está previsto para o final de 2020.