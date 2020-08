Star Wars, Journey to Batuu é o novo do novo pacote temático de the Sims 4.



Confira o trailer:





"Aprimore suas habilidades com o sabre de luz, torne-se amigo de um andróide e prepare-se para desbloquear missões para a Resistência, Primeira Ordem ou bandidos", diz a descrição.



O jogador poderá interagir com personagens como Rey e Kylo Ren.



Journey to Batuu será lançado em 8 de setembro.