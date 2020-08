Sony pretende lançar para os PCs mais jogos exclusivos do PlayStation

Assim como aconteceu com Horizon: Zero Dawn, a Sony tem planos de lançar mais exclusivos do PlayStation para PCs. A própria empresa disse em relatório recente para investidores.



"Nós iremos explorar a expansão de nossos jogos first-party para a plataforma PC, com a finalidade de promover ainda mais crescimento na nossa lucratividade", disse a Sony.



Horizon: Zero Dawn foi um sucesso de vendas mesmo com criticas quanto a sua performance nos PCs.



Por enquanto nenhum outro exclusivo do PlayStation foi anunciado para os PCs.