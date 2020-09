Foi divulgado no canal do YouTube do Charlie Brown Jr. o novo clipe da música Confisco , presente na trilha sonora do game Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. O clipe traz imagens inéditas de Chorão e cenas do jogo.



Confira o clipe:





Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 será lançado em 4 de setembro para PlayStation 4, Xbox One e PC.