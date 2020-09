Nintendo anuncia data de lançamento do Switch no Brasil e seu preço

A Nintendo revelou nesta sexta-feira (4) mais detalhes sobre a chegada do Nintendo Switch no Brasil.



O Console começará a ser comercializado por aqui no dia 18 de setembro, em lojas selecionadas, como Magazine Luiza, Submarino e Lojas Americanas. O preço do console será de R$ 2.999, e estará disponível com controles Joy-Con cinza e azul e vermelho neon.