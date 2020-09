Super Mario 64 vira inspiração para tênis

Na última sexta (4), a Puma lançou um novo tênis em parceria com a Nintendo comemorando os 35 anos de Super Mario Bros.



O RS-Dreamer tem as cores do personagem e traz o nome da série de jogos em sua lingueta.



O calçado vai custar no Brasil R$ 399 no modelo juvenil e R$ 699 no modelo adulto.



Confira mais fotos na galeria abaixo:

