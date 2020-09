Scott Pilgrim vs. the World: The Game foi lançado originalmente em 2010 para Xbox 360 e PlayStation 3, mas em 2014 foi retirado das lojas.



Durante o Ubisoft Forward que aconteceu nesta quinta (10) a empresa, junto do criador da série de quadrinhos que originou o jogo, anunciaram que o game será relançado para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia e PC no fim de 2020.



Confira o trailer: