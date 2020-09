O game Shenmue vai ganhar um anime produzido pela Crunchyroll e pelo Adult Swim. O anúncio foi feito durante o evento Virtual Crunchyroll Expo.



A série terá 13 episódios animados pelo estúdio Telecom Animation Film, de Lupin the Third: Part 5 e Tower of God. A direção fica com Chikara Sakurai (One-Punch Man) e Yu Suzuki, criador do jogo, será produtor executivo.



Confira a primeira arte da série:

Shenmue vai ganhar animação - Divulgação