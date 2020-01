Tutto Noque inaugura nova filial no Jardim Botânico

Rio - Menos de um ano após a inauguração da casa de Botafogo, a Tutto Nhoque acaba de chegar em uma charmosa casa de dois andares no Jardim Botânico, também na Zona Sul carioca. A nova empreitada dos sócios Guilherme Mendes e Rudy Leite, com a chef Helena Murucci à frente da cozinha, aposta na receita de sucesso que conquistou os clientes da primeira unidade: um cardápio especializado em nhoques, de massas artesanais e frescas, deliciosas pizzas, além de uma decoração que encanta pelos detalhes.

No cardápio, o cliente pode escolher entre bruschettas, pães, alichella, sardella, burrata, pequenas massas de pizzas recheadas, calzones, e outras criações da chef.

Já para o prato principal, o cliente pode escolher entre onze blends de nhoques, que podem ser combinados com dez molhos diferentes. Além da opção de montar o seu nhoque, também consta a famosa seção intitulada “Pratos da Nonna”, uma homenagem as avós dos sócios que levam o nome dos pratos. E, a partir das 18h, as pizzas entram em cena com aquela fumacinha de defumação que deixam os clientes com água na boca.



Mas como nem só de massa vive o ser humano, a marca repete no Jardim Botânico sua carta de bebidas, que contempla vinhos da casa na jarra de porcelana vermelha e personalizada e os drinks Tutto. Estes últimos foram elaborados pelos sócios da casa, e as receitas também contam a história da família. Todos os drinques foram inspirados em viagens e experiências do trio, e à base de gim, bebida predileta dos mesmos. Por essa razão foram aprovadas pelo mixologista Léo Black, bartender consultor do Amázzoni Gin.

São sete drinques nesse capítulo, além de uma seção “Monte sua Gin Tônica”, em que o cliente pode escolher entre xarope, especiarias e frutas.





Serviço:

Tutto Noque Jardim Botânico. Rua Visconde da Graça, 63. De 12h às 23h30.



Botafogo. Rua São Clemente, 24. Horário: das 11h30 às 23h.