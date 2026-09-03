Polícia Civil de Guapimirim prende homem condenado por estupro em MinasDivulgação
O mandado decorre de condenação transitada em julgado pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal.
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Polícia Civil de Guapimirim prende homem condenado por estupro em MinasDivulgação
Polícia Civil de Guapimirim prende homem condenado por estupro
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