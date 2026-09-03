Polícia Civil de Guapimirim prende homem condenado por estupro em Minas - Divulgação

Polícia Civil de Guapimirim prende homem condenado por estupro em MinasDivulgação

Publicado 03/09/2026 22:07 | Atualizado 03/09/2026 22:10

Policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) , coordenados pelo delegado titular Dr. Fabrício Costa, prenderam na manhã desta quinta-feira (3) Wallace Luiz do Nascimento Junior. Contra ele, havia um mandado de prisão definitiva expedido pela Vara Criminal da Comarca de João Monlevade, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

Após trabalho de inteligência e levantamento de informações, a equipe da delegacia de Guapimirim realizou diligências e conseguiu localizar o condenado no distrito de Conceição de Jacareí, no município de Mangaratiba, onde foi efetuada a captura.

Condenação e procedimentos

O mandado decorre de condenação transitada em julgado pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal.

Após a prisão, Wallace foi conduzido à sede da 67ª DP e, em seguida, encaminhado à audiência de custódia, permanecendo à disposição do Poder Judiciário. A ação faz parte das operações contínuas da unidade policial para a captura de foragidos da Justiça na região.