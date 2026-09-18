Homem é preso por agredir ex-companheira e criança em Guapimirim. - Divulgação

Homem é preso por agredir ex-companheira e criança em Guapimirim.Divulgação

Publicado 18/09/2026 17:14 | Atualizado 18/09/2026 17:16

Uma ação conjunta entre policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) e agentes da Guarda Municipal resultou na prisão em flagrante de Rafael Pereira de Oliveira, na última quarta-feira (16). Ele é acusado de invadir a casa da ex-companheira e agredi-la fisicamente, além de atacar o filho da vítima, um menino de apenas 9 anos que tentou defender a mãe.

Segundo a Polícia Civil, o investigado não aceitava o término do relacionamento e forçou a entrada no imóvel. No local, atingiu o rosto da mulher com uma pedra e agrediu o garoto com socos e chutes no rosto. As vítimas foram socorridas pela Guarda Municipal para atendimento médico e, em seguida, o caso foi registrado na delegacia.

Histórico criminal e acusações

Após o alerta, equipes da 67ª DP, sob a coordenação do delegado titular Dr. Fabrício Costa, iniciaram buscas e localizaram o acusado em outro ponto do município. Rafael foi autuado por lesão corporal em contexto de violência doméstica, lesão corporal contra menor e violação de domicílio.

De acordo com a polícia, o preso possui um extenso histórico criminal, com passagens por roubo, tráfico de drogas, furto e registros anteriores de violência doméstica. Ele foi conduzido à sede da unidade policial e permanece à disposição da Justiça.