Cidade de Guapimirim repete votação em Flávio Bolsonaro (PL) e Lula avança. - Divulgação

Cidade de Guapimirim repete votação em Flávio Bolsonaro (PL) e Lula avança.Divulgação

Publicado 26/10/2026 11:58

Análise detalhada das eleições em Guapimirim para a Presidência da República. A contagem oficial revelou um cenário de estabilidade para o candidato do Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, e um forte crescimento para o representante do Partido dos Trabalhadores (PT), Lula. Além disso, os dados finais mostram que a preferência do eleitorado local divergiu do resultado nacional.

Portanto, a avaliação dos números permite compreender o comportamento dos cidadãos da Baixada Fluminense ao longo de todo o processo eleitoral. Consequentemente, apresentamos um comparativo completo entre os resultados do primeiro e do segundo turno no município.

Resultados das eleições em Guapimirim no primeiro turno

Durante a primeira etapa da votação, o candidato Flavio Bolsonaro (PL) liderou a preferência dos eleitores de Guapimirim. De fato, o representante do PL obteve 19.835 votos, o que corresponde a 58,73% da votação válida na cidade.

Por outro lado, o candidato Lula (PT) alcançou a segunda posição na localidade. O candidato petista registrou 11.616 votos, atingindo assim 34,40% da preferência do eleitorado guapimiriense. Assim, a diferença inicial entre os dois principais concorrentes estabeleceu um cenário de vantagem expressiva para Flavio Bolsonaro durante a fase inicial do pleito.

Crescimento de Lula e números finais no segundo turno

No entanto, o segundo turno das eleições apresentou alterações no volume total de votos. Flavio Bolsonaro manteve a sua base eleitoral de forma muito consistente. O candidato somou 19.927 votos, registrando uma ligeira oscilação na porcentagem final para 58,51%.

Em contrapartida, Lula apresentou um crescimento significativo no número de apoiadores locais. O candidato do PT subiu para 14.131 votos no segundo turno, o que representou 41,49% dos votos válidos no município. Apesar de Flavio Bolsonaro vencer localmente, a plataforma do sistema de apuração indicou Lula como o candidato eleito no panorama nacional.

Comparativo e comportamento do eleitorado da Baixada

Desse modo, a comparação entre as duas fases do pleito demonstra dinâmicas distintas para cada projeto político. Flavio Bolsonaro acrescentou apenas 92 votos ao seu resultado inicial. Por isso, a sua campanha revelou uma forte capacidade de retenção dos eleitores habituais em Guapimirim, mas com pouco espaço para ampliação.

Por conseguinte, Lula conseguiu captar mais 2.515 votos na rodada decisiva. O candidato absorveu grande parte do eleitorado que, inicialmente, optou por outras candidaturas. Além disso, o processo ocorreu de forma organizada em todas as seções, refletindo um exercício democrático sólido e pacífico.

A importância do voto e a mobilização popular

As eleições presidenciais mobilizam sempre grande parte da sociedade civil em todo o Estado do Rio de Janeiro. Neste contexto, o município de Guapimirim confirmou a sua relevância participativa na Baixada Fluminense. As equipes de fiscalização garantiram que os eleitores pudessem expressar a sua opinião política com total liberdade. Consequentemente, a ordem do processo reforçou a confiança nas instituições democráticas do país.