Funcionários públicos poderão consultar contracheque através de novo aplicativo. - Divulgação

Funcionários públicos poderão consultar contracheque através de novo aplicativo.Divulgação

Publicado 27/10/2026 13:59

A Prefeitura de Guapimirim , por meio da Secretaria de Gestão de Pessoas e Tecnologia (SEGESTEC), anunciou uma novidade voltada para a modernização da gestão pública e facilitação do dia a dia do funcionalismo municipal. A partir do dia 1º de novembro, os servidores públicos municipais passarão a contar com a opção de consultar seus contracheques de forma totalmente digital por meio do aplicativo de celular Wiipo. A iniciativa visa oferecer mais praticidade, agilidade e transparência ao permitir que cada trabalhador acesse suas informações financeiras diretamente no smartphone.

Com a implementação da nova ferramenta tecnológica, os trabalhadores do município terão acesso a um ecossistema simplificado para a gestão de seus holerites. Através da plataforma móvel, será possível visualizar o contracheque mensal de maneira rápida e segura, verificar detalhadamente a discriminação dos proventos recebidos e dos descontos efetuados na folha de pagamento, além de consultar o histórico financeiro de meses anteriores. Outra funcionalidade importante disponível na aplicação é a opção de realizar o download do documento em formato PDF, facilitando o armazenamento pessoal e a emissão de comprovantes de rendimentos.

Para garantir uma adaptação suave e sem transtornos para todo o funcionalismo público, a administração municipal estabeleceu um período de transição de três meses, que se estenderá até o dia 31 de janeiro de 2027. Durante este intervalo de tempo, o modelo tradicional de consulta ao contracheque continuará operando normalmente através do site oficial da Prefeitura de Guapimirim. O objetivo dessa medida é permitir que os servidores se familiarizem gradualmente com a navegação da nova plataforma sem comprometer o acesso aos seus dados funcionais.

A SEGESTEC ressaltou e enfatizou que o acesso às informações do contracheque por meio do aplicativo é totalmente gratuito e livre de qualquer cobrança. Embora o aplicativo ofereça outros tipos de produtos financeiros e serviços para seus usuários, os servidores municipais não precisam contratar nenhum tipo de pacote ou serviço pago para utilizar a consulta ao holerite. A gestão municipal reitera o compromisso com a segurança cibernética e com a proteção dos dados pessoais do funcionalismo.

Para os servidores que encontrarem dificuldades técnicas no cadastro ou na navegação, a SEGESTEC disponibilizará suporte presencial e orientações detalhadas. As dúvidas poderão ser sanadas diretamente no prédio da Prefeitura de Guapimirim, com atendimento realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A equipe técnica prestará apoio no passo a passo para a criação de conta e utilização da ferramenta.