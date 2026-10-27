Funcionários públicos poderão consultar contracheque através de novo aplicativo.Divulgação
Guapimirim disponibiliza consulta de contracheque por aplicativo
Medida da Prefeitura começa a valer em 1º de novembro e inclui período de transição de três meses para adaptação do funcionalismo público.
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Eleições em Guapimirim: Lula cresce, mas Flávio vence
Apesar da eleição de Lula a nível nacional, o eleitorado de Guapimirim confirmou a preferência por Flavio Bolsonaro, que encerrou a segunda volta com a maioria dos votos válidos na região.
Eleições ocorrem com tranquilidade e sem anormalidades em Guapimirim
Zonas eleitorais do município registraram fluxo constante de votantes e clima de ordem ao longo de todo o pleito
RJ Para Todos oferece serviços e documentos em Guapimirim
Ação social itinerante acontece em 29 de outubro no CRAS do Jardim Guapimirim com distribuição de senhas das 9h às 11h
Dedo de Deus é de Guapimirim: conheça esse cartão-postal do Brasil
Símbolo do alpinismo brasileiro fica em solo guapimirinense e atrai visitantes com ecoturismo, poços naturais e gastronomia de serra.
Reta final de inscrições para cursos gratuitos no Guapitech
Oportunidades em qualificação profissional e tecnologia em Guapimirim atendem desde crianças do 4º ano até idosos com prazo até 20 de outubro
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