Semana da Ciência e Tecnologia chega a Guapimirim - Flávio Carvalho / Fundação Cecierj

Semana da Ciência e Tecnologia chega a GuapimirimFlávio Carvalho / Fundação Cecierj

Publicado 28/10/2026 17:27 | Atualizado 28/10/2026 17:27

A Fundação Cecierj participa ativamente da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Guapimirim nesta quinta-feira, dia 29 de outubro. A organização promove o evento nas instalações do polo da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec). Além disso, a iniciativa busca ampliar o acesso à educação de qualidade e democratizar a divulgação científica em toda a região da Baixada Fluminense. Consequentemente, o projeto aproxima a academia das comunidades locais e gera novas perspectivas profissionais para os estudantes fluminenses.



Programação destaca o papel das mulheres na ciência

De fato, a 23ª edição do evento nacional traz o tema central "Ciência Delas". Assim, o projeto valoriza diretamente a participação feminina na produção de conhecimento tecnológico. Portanto, os moradores de Guapimirim podem aproveitar diversas atrações gratuitas que celebram o protagonismo das pesquisadoras brasileiras.



Por exemplo, a Caravana da Ciência marcará presença no local durante toda a programação. Esse projeto itinerante apresenta experiências interativas surpreendentes. Consequentemente, as atividades práticas estimulam a curiosidade dos jovens e aproximam o público leigo de várias áreas da ciência moderna. Dessa maneira, as crianças aprendem conceitos complexos de forma lúdica e muito divertida. Por isso, a visitação escolar ganha um papel fundamental nesse dia de descobertas.



Palestras abordam o ensino superior e a formação técnica

Além das exposições tecnológicas, a Fundação Cecierj promove um ciclo de palestras enriquecedor para os visitantes. Primeiramente, a diretora acadêmica do Consórcio CEDERJ, Milena Nascimento, apresenta o painel "Educação que Transforma Territórios: ampliando horizontes por meio da educação". Desse modo, a gestora explica as diversas possibilidades de ingresso no ensino superior público e totalmente gratuito. Por conseguinte, os participantes recebem informações essenciais para planejar a sua própria trajetória acadêmica.



Em seguida, a diretora do Museu Ciência e Vida, Mônica Dahmouche, também sobe ao palco do evento. A especialista ministra a palestra "Meninas e Mulheres no mercado de trabalho: o ensino técnico como um caminho possível". Com isso, a profissional ressalta o valor da educação científica para construir um futuro transformador e inclusivo. Por isso, a organização convida toda a comunidade para participar ativamente desses debates inspiradores.



Oportunidades educacionais para a população fluminense

A Fundação Cecierj reforça o seu compromisso social através dessa intensa agenda cultural. A instituição trabalha diariamente para democratizar o saber em todo o Estado do Rio de Janeiro. Portanto, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Guapimirim representa uma excelente oportunidade de aprendizado contínuo.



Ademais, a organização estruturou o evento para atender pessoas de todas as faixas etárias. Dessa forma, estudantes do ensino fundamental, universitários e famílias inteiras podem explorar o universo da inovação juntos. Finalmente, as equipes aguardam um grande público, garantindo um dia repleto de cultura, interatividade e muito conhecimento.

A Caravana da Ciência estará presente no evento em Guapimirim. Filipe Dutra

Quando ocorre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Guapimirim?

O evento acontece nesta quinta-feira, dia 29 de outubro de 2026. A equipe recebe os visitantes no horário das 9h às 19h30.



Onde a Fundação Cecierj realiza o evento científico?

A programação inteira ocorre nas instalações do polo da Faetec de Guapimirim, com entrada totalmente gratuita para os moradores.



Quais são as principais atrações do projeto?

O público pode conferir a Caravana da Ciência e assistir a palestras exclusivas sobre ensino técnico, educação superior e o protagonismo das mulheres no mercado de trabalho.



Resumo do Serviço:



Evento: 23ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia



Tema Oficial: Ciência Delas



Data e Horário: 29 de outubro (quinta-feira), das 9h às 19h30



Local: Polo da Faetec de Guapimirim