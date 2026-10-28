Semana da Ciência e Tecnologia chega a GuapimirimFlávio Carvalho / Fundação Cecierj
Programação destaca o papel das mulheres na ciência
De fato, a 23ª edição do evento nacional traz o tema central "Ciência Delas". Assim, o projeto valoriza diretamente a participação feminina na produção de conhecimento tecnológico. Portanto, os moradores de Guapimirim podem aproveitar diversas atrações gratuitas que celebram o protagonismo das pesquisadoras brasileiras.
Por exemplo, a Caravana da Ciência marcará presença no local durante toda a programação. Esse projeto itinerante apresenta experiências interativas surpreendentes. Consequentemente, as atividades práticas estimulam a curiosidade dos jovens e aproximam o público leigo de várias áreas da ciência moderna. Dessa maneira, as crianças aprendem conceitos complexos de forma lúdica e muito divertida. Por isso, a visitação escolar ganha um papel fundamental nesse dia de descobertas.
Palestras abordam o ensino superior e a formação técnica
Além das exposições tecnológicas, a Fundação Cecierj promove um ciclo de palestras enriquecedor para os visitantes. Primeiramente, a diretora acadêmica do Consórcio CEDERJ, Milena Nascimento, apresenta o painel "Educação que Transforma Territórios: ampliando horizontes por meio da educação". Desse modo, a gestora explica as diversas possibilidades de ingresso no ensino superior público e totalmente gratuito. Por conseguinte, os participantes recebem informações essenciais para planejar a sua própria trajetória acadêmica.
Em seguida, a diretora do Museu Ciência e Vida, Mônica Dahmouche, também sobe ao palco do evento. A especialista ministra a palestra "Meninas e Mulheres no mercado de trabalho: o ensino técnico como um caminho possível". Com isso, a profissional ressalta o valor da educação científica para construir um futuro transformador e inclusivo. Por isso, a organização convida toda a comunidade para participar ativamente desses debates inspiradores.
Oportunidades educacionais para a população fluminense
A Fundação Cecierj reforça o seu compromisso social através dessa intensa agenda cultural. A instituição trabalha diariamente para democratizar o saber em todo o Estado do Rio de Janeiro. Portanto, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Guapimirim representa uma excelente oportunidade de aprendizado contínuo.
Ademais, a organização estruturou o evento para atender pessoas de todas as faixas etárias. Dessa forma, estudantes do ensino fundamental, universitários e famílias inteiras podem explorar o universo da inovação juntos. Finalmente, as equipes aguardam um grande público, garantindo um dia repleto de cultura, interatividade e muito conhecimento.
O evento acontece nesta quinta-feira, dia 29 de outubro de 2026. A equipe recebe os visitantes no horário das 9h às 19h30.
Onde a Fundação Cecierj realiza o evento científico?
A programação inteira ocorre nas instalações do polo da Faetec de Guapimirim, com entrada totalmente gratuita para os moradores.
Quais são as principais atrações do projeto?
O público pode conferir a Caravana da Ciência e assistir a palestras exclusivas sobre ensino técnico, educação superior e o protagonismo das mulheres no mercado de trabalho.
Resumo do Serviço:
Evento: 23ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
Tema Oficial: Ciência Delas
Data e Horário: 29 de outubro (quinta-feira), das 9h às 19h30
Local: Polo da Faetec de Guapimirim
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