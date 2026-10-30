Prefeitura de Guapimirim cancela o Fantástico Natal 2026 - Divulgação

Prefeitura de Guapimirim cancela o Fantástico Natal 2026Divulgação

Publicado 30/10/2026 10:12 | Atualizado 30/10/2026 10:15

Um vídeo publicado nas redes sociais da prefeitura de Guapimirim , a prefeita Marina Rocha, o vice-prefeito Natalício da Farmácia e os secretarios municipais fizeram um anuncio sobre o Fantástico Natal de Guapimirim 2026.

Em uma mensagem marcada por declarações sobre transparência e responsabilidade com a gestão pública, as autoridades comunicaram oficialmente que a edição deste ano do tradicional "O Fantástico Natal de Guapi" não será realizada. O cancelamento interrompe temporariamente uma das festividades mais aguardadas do calendário cultural e turístico local, conhecida por mobilizar a economia do município e atrair centenas de famílias para o espaço urbano.



De acordo com as explicações apresentadas pelo corpo executivo da administração municipal, existia um planejamento detalhado para ampliar as proporções do evento nesta temporada. Ao longo de todo o ano, foram realizadas diversas movimentações operacionais e institucionais, que incluíram reuniões em Brasília, negociações com empresários e a busca por parcerias estratégicas com grandes marcas do setor privado. A intenção primária era modernizar a estrutura, agregar novas atrações interativas e instalar equipamentos inéditos de diversão, transformando a celebração em um marco festivo ainda mais memorável tanto para os residentes locais quanto para os visitantes da região.



No entanto, uma sucessão de entraves burocráticos e normativos inviabilizou a execução dos projetos traçados. O período eleitoral, somado às rigorosas limitações legais para a formalização e viabilização de parcerias com a iniciativa privada dentro do prazo necessário, acabou comprometendo o ritmo dos trâmites administrativos. Diante desse cenário adverso, reuniões de emergência foram conduzidas entre a chefia do Poder Executivo local e as secretarias responsáveis pela gestão orçamentária e financeira. Durante esses encontros, foi cogitada a realização das festividades nos moldes simplificados das edições anteriores. No entanto, constatou-se que o tempo hábil restante já não garantia os padrões adequados de qualidade, segurança e organização logística exigidos pela população.



Em consequência desse diagnóstico técnico, a gestão optou pela suspensão completa das atividades e decorações temáticas programadas para a Praça do Papai Noel, localizada no bairro da Cotia. Consciente do impacto emocional e econômico da medida, a administração destacou a importância de informar a decisão antecipadamente, permitindo que o comércio, os trabalhadores locais e as famílias ajustem seus planejamentos para o encerramento do ano.



Por fim, os representantes públicos ressaltaram que a pausa não significa o término definitivo da tradição festiva da cidade. A interrupção temporária está sendo tratada como um intervalo estratégico para captar novos recursos e reorganizar o projeto institucional. O compromisso assumido pelos gestores é trabalhar antecipadamente na estruturação da próxima temporada, garantindo o retorno do evento no ano seguinte em uma versão revitalizada, mais ampla e à altura do carinho e da expectativa que a população nutre pela celebração natalina de Guapimirim.