Guapitech: o noovo centro educacional surge com o objetivo principal de promover o desenvolvimento tecnológico e a qualificação profissional dos moradores. - Divulgação

Guapitech: o noovo centro educacional surge com o objetivo principal de promover o desenvolvimento tecnológico e a qualificação profissional dos moradores.Divulgação

Publicado 02/11/2026 20:07

A Prefeitura de Guapimirim realiza, nesta terça-feira (03), a aguardada inauguração do Guapitech. O novo centro educacional surge com o objetivo principal de promover o desenvolvimento tecnológico e a qualificação profissional dos moradores. A cerimônia oficial de abertura acontecerá na Praça do Jardim Guapimirim e marca o início de uma nova fase de investimentos na educação municipal.

Consequentemente, a administração pública organizou um evento especial para apresentar as instalações do projeto à população. Dessa forma, a gestão reforça o seu convite para que toda a população participe ativamente desse momento de transformação local.

O que o novo espaço de inovação oferece?

A inauguração do Guapitech representa um marco na inclusão produtiva da Baixada Fluminense. Segundo a prefeita Marina ROcha, o espaço foi estruturado para democratizar o acesso à tecnologia e às novas ferramentas digitais. Por isso, o centro de inovação abrigará salas equipadas para a oferta contínua de cursos, oficinas práticas, mentorias e atividades educacionais.

Através desses três grandes pilares — Qualificação Profissional, Inclusão Produtiva e Desenvolvimento Tecnológico — o programa pretende preparar jovens e adultos para o mercado de trabalho. Além disso, a iniciativa foca no desenvolvimento de competências socioemocionais e no fortalecimento do empreendedorismo local.

A oferta de cursos gratuitos permite que os cidadãos ampliem os seus conhecimentos e aumentem as chances de conquistar boas vagas de emprego. Desse modo, o município fortalece a autonomia financeira das famílias e impulsiona o crescimento econômico da região.

Localização e horário do evento

Para celebrar a entrega da obra, a equipe da Prefeitura organizou uma programação acessível e aberta ao público. A cerimônia está marcada para esta terça-feira, dia 3 de novembro, a partir das 14h. Portanto, os moradores interessados devem comparecer à Praça do Jardim Guapimirim, localizada na Rua Ariosto Motta, nº 538.

No entanto, é importante destacar que a sede administrativa e operacional do programa está localizada na Rua Edgar Barbosa, também no bairro Jardim Guapimirim, onde as futuras turmas realizarão as aulas presenciais.

A expectativa é que o novo centro receba centenas de inscrições já nas primeiras semanas de funcionamento. Afinal, a proposta do governo municipal é investir nas pessoas para garantir um futuro próspero e inclusivo para a cidade.

Quando ocorrerá a inauguração do Guapitech?

A cerimônia de inauguração do programa está agendada para esta terça-feira, dia 03 de novembro de 2026, com início às 14h.

Onde será realizado o evento de abertura?

O evento acontecerá na Praça do Jardim Guapimirim, localizada na Rua Ariosto Motta, nº 538.

Qual o principal objetivo do novo centro educacional?

O programa busca oferecer cursos gratuitos e capacitação tecnológica para promover a inclusão produtiva e preparar os cidadãos de Guapimirim para o mercado de trabalho.

Evento: Cerimônia de Inauguração do Guapitech

Data: Terça-feira, 03 de novembro de 2026

Horário: A partir das 14h

Local: Praça do Jardim Guapimirim (Rua Ariosto Motta, nº 538 – Jardim Guapimirim, Guapimirim - RJ)