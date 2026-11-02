A Prefeitura de Guapimirim realiza, nesta terça-feira (03), a aguardada inauguração do Guapitech. O novo centro educacional surge com o objetivo principal de promover o desenvolvimento tecnológico e a qualificação profissional dos moradores. A cerimônia oficial de abertura acontecerá na Praça do Jardim Guapimirim e marca o início de uma nova fase de investimentos na educação municipal.
Consequentemente, a administração pública organizou um evento especial para apresentar as instalações do projeto à população. Dessa forma, a gestão reforça o seu convite para que toda a população participe ativamente desse momento de transformação local.
O que o novo espaço de inovação oferece? A inauguração do Guapitech representa um marco na inclusão produtiva da Baixada Fluminense. Segundo a prefeita Marina ROcha, o espaço foi estruturado para democratizar o acesso à tecnologia e às novas ferramentas digitais. Por isso, o centro de inovação abrigará salas equipadas para a oferta contínua de cursos, oficinas práticas, mentorias e atividades educacionais.
Através desses três grandes pilares — Qualificação Profissional, Inclusão Produtiva e Desenvolvimento Tecnológico — o programa pretende preparar jovens e adultos para o mercado de trabalho. Além disso, a iniciativa foca no desenvolvimento de competências socioemocionais e no fortalecimento do empreendedorismo local.
A oferta de cursos gratuitos permite que os cidadãos ampliem os seus conhecimentos e aumentem as chances de conquistar boas vagas de emprego. Desse modo, o município fortalece a autonomia financeira das famílias e impulsiona o crescimento econômico da região.
Localização e horário do evento Para celebrar a entrega da obra, a equipe da Prefeitura organizou uma programação acessível e aberta ao público. A cerimônia está marcada para esta terça-feira, dia 3 de novembro, a partir das 14h. Portanto, os moradores interessados devem comparecer à Praça do Jardim Guapimirim, localizada na Rua Ariosto Motta, nº 538.
No entanto, é importante destacar que a sede administrativa e operacional do programa está localizada na Rua Edgar Barbosa, também no bairro Jardim Guapimirim, onde as futuras turmas realizarão as aulas presenciais.
A expectativa é que o novo centro receba centenas de inscrições já nas primeiras semanas de funcionamento. Afinal, a proposta do governo municipal é investir nas pessoas para garantir um futuro próspero e inclusivo para a cidade.
Quando ocorrerá a inauguração do Guapitech? A cerimônia de inauguração do programa está agendada para esta terça-feira, dia 03 de novembro de 2026, com início às 14h.
Onde será realizado o evento de abertura? O evento acontecerá na Praça do Jardim Guapimirim, localizada na Rua Ariosto Motta, nº 538.
Qual o principal objetivo do novo centro educacional? O programa busca oferecer cursos gratuitos e capacitação tecnológica para promover a inclusão produtiva e preparar os cidadãos de Guapimirim para o mercado de trabalho.
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