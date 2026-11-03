Um jovem talentoso, morador de Guapimirim, está pronto para levar o nome do município e do Estado do Rio de Janeiro ao topo do cenário educacional brasileiro. Caio Sales, de 17 anos, estudante do ensino médio no Colégio Estadual Alcindo Guanabara, localizado no Centro da cidade, é o único representante fluminense entre os estudantes do ensino médio na etapa nacional da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE). O evento reúne educação e sustentabilidade sob a premissa de conectar o conhecimento às transformações necessárias para o futuro do planeta.
Natural de Fortaleza (CE), Caio mantém uma relação de carinho com a "Terra do Dedo de Deus" desde 2019, quando visitava a cidade como turista antes de se mudar em definitivo. Agora, sua trajetória ganha um novo e importante capítulo: entre os dias 4 e 6 de novembro, o estudante viaja a Brasília com apoio da Enel Brasil para disputar as etapas finais do projeto.
Ciência, energia e conscientização
A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética é uma iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e se consolidou como uma das principais políticas públicas de educação e divulgação científica no setor elétrico nacional. O objetivo central da competição é conscientizar estudantes e professores sobre o uso racional da energia, o consumo sustentável e a preservação ambiental.
Para isso, a ONEE aposta em uma metodologia interativa e moderna, utilizando recursos de gamificação, desafios práticos e dinâmicas envolventes no ambiente escolar. Nesta edição, a olimpíada é coordenada pelo Instituto Abradee e tem como empresa proponente a Equatorial, integrante do Grupo CPFL.
Mente brilhante e bagagem premiada
A indicação de Caio à etapa nacional não é fruto do acaso. O jovem carrega no currículo a marca impressionante de 19 medalhas conquistadas em diversas olimpíadas de conhecimento ao longo de sua trajetória acadêmica. Para alcançar tais resultados, ele conta com o suporte técnico e pedagógico da professora Monique Tolardo, que orienta seus estudos em Guapimirim.
E o calendário de desafios do estudante não para por aí. Logo após o compromisso na capital federal, no final de novembro, Caio volta a pegar a estrada. Acompanhado da professora Monique e dos parceiros de olimpíadas Miguel Alves e Miguel Barbosa, o jovem seguirá para São Paulo para representar a região na etapa presencial da Olimpíada Brasileira de Geografia (OBG), reafirmando o potencial da educação pública fluminense.
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