Caio Sales, de 17 anos, representará o município de Guapimirim na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE). - Marcelo Oiveira

Caio Sales, de 17 anos, representará o município de Guapimirim na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE).Marcelo Oiveira

Publicado 03/11/2026 20:44 | Atualizado 03/11/2026 20:45

Um jovem talentoso, morador de Guapimirim , está pronto para levar o nome do município e do Estado do Rio de Janeiro ao topo do cenário educacional brasileiro. Caio Sales, de 17 anos, estudante do ensino médio no Colégio Estadual Alcindo Guanabara, localizado no Centro da cidade, é o único representante fluminense entre os estudantes do ensino médio na etapa nacional da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE). O evento reúne educação e sustentabilidade sob a premissa de conectar o conhecimento às transformações necessárias para o futuro do planeta.





Natural de Fortaleza (CE), Caio mantém uma relação de carinho com a "Terra do Dedo de Deus" desde 2019, quando visitava a cidade como turista antes de se mudar em definitivo. Agora, sua trajetória ganha um novo e importante capítulo: entre os dias 4 e 6 de novembro, o estudante viaja a Brasília com apoio da Enel Brasil para disputar as etapas finais do projeto. LEIA MAIS: Guapimirim zera a fila de creches Natural de Fortaleza (CE), Caio mantém uma relação de carinho com a "Terra do Dedo de Deus" desde 2019, quando visitava a cidade como turista antes de se mudar em definitivo. Agora, sua trajetória ganha um novo e importante capítulo: entre os dias 4 e 6 de novembro, o estudante viaja a Brasília com apoio da Enel Brasil para disputar as etapas finais do projeto.

Ciência, energia e conscientização

A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética é uma iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e se consolidou como uma das principais políticas públicas de educação e divulgação científica no setor elétrico nacional. O objetivo central da competição é conscientizar estudantes e professores sobre o uso racional da energia, o consumo sustentável e a preservação ambiental.

Para isso, a ONEE aposta em uma metodologia interativa e moderna, utilizando recursos de gamificação, desafios práticos e dinâmicas envolventes no ambiente escolar. Nesta edição, a olimpíada é coordenada pelo Instituto Abradee e tem como empresa proponente a Equatorial, integrante do Grupo CPFL.

Mente brilhante e bagagem premiada

A indicação de Caio à etapa nacional não é fruto do acaso. O jovem carrega no currículo a marca impressionante de 19 medalhas conquistadas em diversas olimpíadas de conhecimento ao longo de sua trajetória acadêmica. Para alcançar tais resultados, ele conta com o suporte técnico e pedagógico da professora Monique Tolardo, que orienta seus estudos em Guapimirim.

E o calendário de desafios do estudante não para por aí. Logo após o compromisso na capital federal, no final de novembro, Caio volta a pegar a estrada. Acompanhado da professora Monique e dos parceiros de olimpíadas Miguel Alves e Miguel Barbosa, o jovem seguirá para São Paulo para representar a região na etapa presencial da Olimpíada Brasileira de Geografia (OBG), reafirmando o potencial da educação pública fluminense.

Caio coleciona 19 medalhas e projeta o município no cenário acadêmico nacional. Marcelo Oliveira