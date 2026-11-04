Prefeita Marina na inauguração do Guapitech - Maria Luiza / Secom - PMG

Prefeita Marina na inauguração do GuapitechMaria Luiza / Secom - PMG

Publicado 04/11/2026 11:04

A Prefeitura de Guapimirim realizou, na tarde de ontem (03), a tão aguardada inauguração do Guapitech. O novo centro educacional surge com o objetivo principal de promover o desenvolvimento tecnológico e a qualificação profissional dos moradores. A cerimônia oficial ocorreu na Praça do Jardim Guapimirim e marcou o início de uma nova fase de investimentos na educação da cidade.



A administração pública organizou um evento especial para apresentar as instalações do projeto à comunidade. Dessa forma, a gestão municipal entregou oficialmente o polo de inovação que transformará a realidade produtiva e tecnológica da região.

Autoridades celebram a entrega do novo polo de inovação

O evento de abertura reuniu centenas de moradores e contou com a presença de diversas lideranças políticas locais. O presidente da Câmara Municipal, o vereador Marlon Rocha, compareceu à solenidade ao lado de outros vereadores para prestigiar a entrega da obra. Além disso, secretários e outras autoridades da prefeitura marcaram presença para celebrar essa importante conquista educacional.



Durante o seu discurso, a chefe do Executivo municipal ressaltou a importância estratégica do projeto para o futuro do município.



"A inauguração do Guapitech representa um verdadeiro divisor de águas para a nossa cidade. Nós estamos entregando muito mais do que um espaço físico moderno. Na verdade, estamos oferecendo qualificação gratuita e oportunidades reais para que os nossos jovens e adultos estejam totalmente preparados para as profissões do futuro", destacou a prefeita Marina Rocha.

Cursos disponíveis e oportunidades para a população

A inauguração do Guapitech representa um marco na inclusão digital do município. A prefeitura estruturou o local para democratizar o acesso às novas ferramentas de aprendizado. Por isso, o centro inicia as suas atividades com uma grade diversificada de capacitações que atendem às atuais exigências do mercado de trabalho.



Para contemplar variados perfis de moradores, o espaço já disponibiliza as seguintes opções de ensino gratuito:



Inovação e Tecnologia: Aulas dinâmicas de robótica, inglês tecnológico e xadrez tecnológico.



Apoio Educacional: Turmas de curso preparatório focado no Enem e em concursos públicos.



Cursos Profissionalizantes: Formação prática para geração imediata de renda nas áreas de manicure, barbeiro e trancista.



Além disso, a coordenação do projeto garantiu que disponibilizará outros cursos em breve. Desse modo, a oferta contínua de novas capacitações permite que os moradores ampliem os seus conhecimentos de forma constante.



Com isso, o município impulsiona o crescimento econômico e assegura autonomia financeira para centenas de famílias. A gestão municipal convida todos os interessados a visitarem a sede operacional do projeto, localizada na Rua Edgar Barbosa, também no Jardim Guapimirim.

Quando aconteceu a inauguração do Guapitech?

A cerimônia oficial de inauguração do programa ocorreu hoje, terça-feira, dia 03 de novembro de 2026, a partir das 14h.



Quais cursos o Guapitech oferece atualmente?

O centro de inovação oferece turmas de robótica, inglês tecnológico, xadrez tecnológico, preparatório para o Enem e concursos, além de cursos profissionalizantes de manicure, barbeiro e trancista. Além disso, a prefeitura abrirá novas vagas para outros cursos em breve.



Quem participou do evento de abertura?

O evento reuniu a prefeita Marina Rocha, o presidente da Câmara Municipal, vereador Marlon Rocha, além de outros parlamentares e secretários municipais.

As aulas do Guapitech já começaram Maria Luiza / Secom - PMG

Prefeita Marina Rocha com alunos do Guapitech Maria Luiza / Secom - PMG

Prefeita Marina Rocha com vereadores e secretários municipais Maria Luiza / Secom - PMG

Moradores de Guapimirim prestigiaram a inauguração do Guapitech Maria Luiza / Secom - PMG