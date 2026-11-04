Prefeita Marina na inauguração do GuapitechMaria Luiza / Secom - PMG
A administração pública organizou um evento especial para apresentar as instalações do projeto à comunidade. Dessa forma, a gestão municipal entregou oficialmente o polo de inovação que transformará a realidade produtiva e tecnológica da região.
Autoridades celebram a entrega do novo polo de inovação
Durante o seu discurso, a chefe do Executivo municipal ressaltou a importância estratégica do projeto para o futuro do município.
"A inauguração do Guapitech representa um verdadeiro divisor de águas para a nossa cidade. Nós estamos entregando muito mais do que um espaço físico moderno. Na verdade, estamos oferecendo qualificação gratuita e oportunidades reais para que os nossos jovens e adultos estejam totalmente preparados para as profissões do futuro", destacou a prefeita Marina Rocha.
Cursos disponíveis e oportunidades para a população
Para contemplar variados perfis de moradores, o espaço já disponibiliza as seguintes opções de ensino gratuito:
Inovação e Tecnologia: Aulas dinâmicas de robótica, inglês tecnológico e xadrez tecnológico.
Apoio Educacional: Turmas de curso preparatório focado no Enem e em concursos públicos.
Cursos Profissionalizantes: Formação prática para geração imediata de renda nas áreas de manicure, barbeiro e trancista.
Além disso, a coordenação do projeto garantiu que disponibilizará outros cursos em breve. Desse modo, a oferta contínua de novas capacitações permite que os moradores ampliem os seus conhecimentos de forma constante.
Com isso, o município impulsiona o crescimento econômico e assegura autonomia financeira para centenas de famílias. A gestão municipal convida todos os interessados a visitarem a sede operacional do projeto, localizada na Rua Edgar Barbosa, também no Jardim Guapimirim.
A cerimônia oficial de inauguração do programa ocorreu hoje, terça-feira, dia 03 de novembro de 2026, a partir das 14h.
Quais cursos o Guapitech oferece atualmente?
O centro de inovação oferece turmas de robótica, inglês tecnológico, xadrez tecnológico, preparatório para o Enem e concursos, além de cursos profissionalizantes de manicure, barbeiro e trancista. Além disso, a prefeitura abrirá novas vagas para outros cursos em breve.
Quem participou do evento de abertura?
O evento reuniu a prefeita Marina Rocha, o presidente da Câmara Municipal, vereador Marlon Rocha, além de outros parlamentares e secretários municipais.
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