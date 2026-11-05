Vacinação antirrábica em Guapimirim acontece no próximo sábado - Divulgação

Vacinação antirrábica em Guapimirim acontece no próximo sábadoDivulgação

Publicado 05/11/2026 12:18 | Atualizado 05/11/2026 12:20

A Prefeitura Municipal, através das equipes de Vigilância em Saúde, realiza a campanha anual de vacinação antirrábica em Guapimirim neste sábado, dia 07 de novembro. A mobilização de saúde pública visa proteger cães e gatos que tenham três meses de idade ou mais. Portanto, a gestão municipal preparou uma ampla estrutura para receber os moradores e os seus respectivos animais de estimação. Consequentemente, o jornal O Dia traz todos os detalhes para você participar desta ação essencial.

A prevenção continua sendo a melhor ferramenta contra o vírus da raiva. Por isso, a administração pública espalhou diversos pontos de imunização para facilitar o acesso da população. Assim, os donos de pets garantem a segurança sanitária de toda a família de forma rápida e gratuita.

Locais e horários da vacinação antirrábica em Guapimirim

A campanha de vacinação antirrábica em Guapimirim acontecerá simultaneamente em vários bairros. Desse modo, os profissionais de saúde atenderão o público no horário contínuo das 9h às 16h. Os tutores podem escolher o polo de imunização mais próximo de suas casas. Confira abaixo a lista oficial dos postos de atendimento divulgada pela prefeitura:

* Cotia Drive

* Quadra do Limoeiro

* Praça do Sapê

* Escola Municipal Ilza Junger

* Praça Jardim Guapimirim

* Posto de Saúde Parada Ideal

* Monte Olivete (Secretaria de Turismo)

* Garrafão (atendimento exclusivo das 9h às 12h)

* Barreira / Rogerios Bar (atendimento exclusivo das 12h30 às 16h)

* Praça da Reta (perto da Caixa Econômica)

* Posto de Saúde Vila Olímpia

* Posto de Saúde Vale das Pedrinhas

* Escola Municipalizada Fazenda Sernambetiba

* Posto de Saúde Cidadania

* Escola Municipal Comandante Lellis

* Igreja São Jorge

* Feira do Produtor Rural

Os cidadãos devem organizar a rotina do final de semana para não perderem essa oportunidade de imunização.

Atendimento especial para tutores com muitos animais

Muitas vezes, os moradores possuem diversos animais e enfrentam dificuldades logísticas para transportar os bichos. Por isso a organização da campanha criou uma alternativa de suporte especial. Os cidadãos que possuírem animais em quantidade e não conseguem levá-los ao posto de vacinação possuem um canal de atendimento direto.

Para solicitar esse apoio logístico, o tutor deve fazer contato através do WhatsApp pelo número (21) 96443-6712. Além disso, o morador também pode buscar ajuda presencialmente no prédio da Vigilância em Saúde, situado ao lado do hospital. Com isso, a secretaria municipal garante que nenhum animal fique sem a devida proteção no município.

Quando acontece a vacinação antirrábica em Guapimirim?

A campanha municipal ocorrerá neste sábado, dia 07 de novembro, com atendimento geral das 9h às 16h.

Quais animais podem receber a vacina contra a raiva?

Os veterinários vacinarão cães e gatos saudáveis que tenham três meses de idade ou mais.

Como vacinar se eu tiver muitos animais e não puder levá-los?

Os donos de muitos animais podem solicitar suporte pelo WhatsApp (21) 96443-6712 ou diretamente no prédio da Vigilância em Saúde.