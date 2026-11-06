Homem é preso em Guapimirim acusado de ameaçar ex-companheiraDivulgação
A prisão preventiva atende ao mandado expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do município, após investigação.
Arrombamento, destruição e ameaças de morte no Jequitibá
Uma vez dentro do local, o homem destruiu intencionalmente diversos equipamentos que a vítima utilizava em sua atividade profissional, como duas máquinas de bronzeamento artificial, além de quebrar outros objetos e o aparelho celular da mulher, que tentava registrar os ataques ao seu patrimônio.
Durante o episódio de violência, o homem proferiu insultos e intimidações severas.
Além de sofrer o prejuízo material e o terror psicológico, a vítima precisou de atendimento médico emergencial no Hospital Municipal de Guapimirim por apresentar crises de pânico e intenso medo.
Um histórico de violência doméstica
Diante do risco iminente à integridade física e psicológica da mulher, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva do investigado. O Ministério Público, por meio da Promotora de Justiça Dra. Luiza Lange Rosa Kloppel, emitiu parecer favorável, aceito prontamente pelo Judiciário.
A captura realizada hoje pela Polícia Civil de Guapimirim reforça a atuação coordenada entre as forças de segurança, o Ministério Público e o Judiciário na proteção das mulheres e no combate aos crimes no âmbito familiar.
O preso foi conduzido à delegacia para a formalização dos procedimentos legais e, posteriormente, será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.
Onde ocorreu o crime de violência doméstica em Guapimirim?
O caso ocorreu em um estabelecimento comercial localizado no bairro Jequitibá, em Guapimirim, na Baixada Fluminense.
O que o agressor destruiu no comércio da vítima?
O homem danificou duas máquinas de bronzeamento artificial, além de quebrar objetos diversos e o celular da ex-companheira.
Como denunciar casos de violência doméstica na região?
As vítimas podem procurar atendimento presencial na 67ª DP (Guapimirim) ou ligar para a Central de Atendimento à Mulher pelo número 180.
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