Homem é preso em Guapimirim acusado de ameaçar ex-companheira - Divulgação

Homem é preso em Guapimirim acusado de ameaçar ex-companheiraDivulgação

Publicado 06/11/2026 14:58 | Atualizado 06/11/2026 15:15

Agentes da Polícia Civil de Guapimirim , comandados pelo delegado titular, Dr. Fabrício Costa, da 67ª DP, prenderam na manhã desta sexta-feira (06), um homem acusado de invadir o comércio da ex-companheira, destruir seus equipamentos de trabalho e ameaçá-la de morte no bairro Jequitibá. De acordo com a polícia, o suspeito, identificado pelas iniciais P.A.C., não aceitava o término do relacionamento de cinco anos.





A prisão preventiva atende ao mandado expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do município, após investigação. LEIA MAIS: Monitoramento de Guapimirim auxilia na prisão de homem armado A prisão preventiva atende ao mandado expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do município, após investigação.

Arrombamento, destruição e ameaças de morte no Jequitibá

Conforme as investigações da Polícia Civil de Guapimirim, o crime ocorreu no dia 02 de novembro. Na ocasião, o agressor arrombou o cadeado de acesso para invadir o estabelecimento comercial da vítima.



Uma vez dentro do local, o homem destruiu intencionalmente diversos equipamentos que a vítima utilizava em sua atividade profissional, como duas máquinas de bronzeamento artificial, além de quebrar outros objetos e o aparelho celular da mulher, que tentava registrar os ataques ao seu patrimônio.



Durante o episódio de violência, o homem proferiu insultos e intimidações severas.



Além de sofrer o prejuízo material e o terror psicológico, a vítima precisou de atendimento médico emergencial no Hospital Municipal de Guapimirim por apresentar crises de pânico e intenso medo.

Um histórico de violência doméstica

O inquérito policial revelou que o casal possui um histórico contínuo de violência doméstica. Em ocasiões anteriores, o acusado já havia quebrado ferramentas de trabalho da ex-companheira, além de acumular relatos de agressões físicas e ameaças reiteradas.



Diante do risco iminente à integridade física e psicológica da mulher, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva do investigado. O Ministério Público, por meio da Promotora de Justiça Dra. Luiza Lange Rosa Kloppel, emitiu parecer favorável, aceito prontamente pelo Judiciário.



A captura realizada hoje pela Polícia Civil de Guapimirim reforça a atuação coordenada entre as forças de segurança, o Ministério Público e o Judiciário na proteção das mulheres e no combate aos crimes no âmbito familiar.



O preso foi conduzido à delegacia para a formalização dos procedimentos legais e, posteriormente, será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A reportagem procurou a defesa do acusado, mas segundo a delegacia, ainda não apresentou advogado.



Onde ocorreu o crime de violência doméstica em Guapimirim?

O caso ocorreu em um estabelecimento comercial localizado no bairro Jequitibá, em Guapimirim, na Baixada Fluminense.



O que o agressor destruiu no comércio da vítima?

O homem danificou duas máquinas de bronzeamento artificial, além de quebrar objetos diversos e o celular da ex-companheira.



Como denunciar casos de violência doméstica na região?

As vítimas podem procurar atendimento presencial na 67ª DP (Guapimirim) ou ligar para a Central de Atendimento à Mulher pelo número 180.