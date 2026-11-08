Carro da Defesa Civil de Guapimirim em ocorrência de queda de árvore no município - Divulgação - Defesa Civil / PMG

Carro da Defesa Civil de Guapimirim em ocorrência de queda de árvore no municípioDivulgação - Defesa Civil / PMG

Publicado 08/11/2026 10:56

A chegada de uma frente fria ao Estado do Rio de Janeiro provocou momentos de grande apreensão e diversos transtornos no município de Guapimirim , localizado na Região Metropolitana do Rio, ao longo da tarde. A mudança brusca no tempo trouxe vendavais severos que causaram estragos em diferentes bairros da cidade. De acordo com o levantamento inicial das estações meteorológicas locais, as rajadas de vento atingiram velocidades impressionantes em curto intervalo de tempo, mobilizando imediatamente as equipes da Defesa Civil e dos serviços de urgência municipal para atender aos chamados da população.





Segundo dados oficiais coletados pelos equipamentos de medição instalados no município pela Defesa Civil, a situação mais crítica foi registrada na Estação Meteorológica E.M. Nelson Costa Mello, localizada no bairro Vale das Pedrinhas. Por volta das 16h15, os aparelhos anotaram rajadas de vento violentas de incríveis 88 km/h, velocidade suficiente para arrancar galhos de grande porte, derrubar estruturas e causar sérios danos à vegetação local. Pouco tempo depois, às 16h40, a Estação Meteorológica E.M. Castro Alves, situada na região de Caneca Fina, aferiu ventos de 75 km/h, confirmando a força e a amplitude do temporal que varreu a cidade. LEIA MAIS: Guapimirim aciona sistema de alerta de enxurrada pela primeira vez Segundo dados oficiais coletados pelos equipamentos de medição instalados no município pela Defesa Civil, a situação mais crítica foi registrada na Estação Meteorológica E.M. Nelson Costa Mello, localizada no bairro Vale das Pedrinhas. Por volta das 16h15, os aparelhos anotaram rajadas de vento violentas de incríveis 88 km/h, velocidade suficiente para arrancar galhos de grande porte, derrubar estruturas e causar sérios danos à vegetação local. Pouco tempo depois, às 16h40, a Estação Meteorológica E.M. Castro Alves, situada na região de Caneca Fina, aferiu ventos de 75 km/h, confirmando a força e a amplitude do temporal que varreu a cidade.

Danos a imóveis e rastro de destruição

Os ventos intensos deixaram um rastro de destruição e um elevado número de ocorrências urbanas registradas até o momento. O caso de maior gravidade envolveu a queda de uma árvore de grande porte diretamente sobre uma residência. Agentes de resgate e da Defesa Civil foram prontamente acionados para vistoriar o local, avaliar a integridade estrutural do imóvel e prestar todo o suporte necessário aos moradores afetados. As autoridades municipais continuam acompanhando de perto a situação para garantir o isolamento da área e evitar novos riscos.

Impactos no trânsito e na rede elétrica

Além do impacto direto nas habitações, a mobilidade urbana de Guapimirim foi fortemente prejudicada pelas rajadas. As autoridades contabilizaram ao menos seis quedas de árvores que dificultaram o trânsito, exigindo a atuação rápida de equipes de poda e remoção para desobstruir os acessos. A infraestrutura de serviços essenciais também sofreu abalos consideráveis: duas árvores despencaram sobre a rede elétrica e postes de energia, deixando moradores de algumas regiões apreensivos com a interrupção no fornecimento de luz e com o perigo representado por cabos energizados expostos.



O balanço das ocorrências também apontou 15 quedas de árvores no passeio público, afetando calçadas, praças e áreas de circulação de pedestres em múltiplos pontos de Guapimirim. Equipes da prefeitura trabalham em ritmo acelerado em uma força-tarefa para recolher os galhos, desobstruir as passagens e restabelecer a normalidade no município.

Alerta da Defesa Civil e telefones úteis

Diante do panorama de instabilidade trazido pela frente fria, a Defesa Civil de Guapimirim orienta que a população permaneça atenta e evite se abrigar sob árvores ou estruturas metálicas frágeis durante novos temporais. Em caso de urgência, a orientação é acionar imediatamente a Defesa Civil pelo telefone 199, (21) 2632-2947 ou ainda pelo WhatsApp - (21) 97264-6811.