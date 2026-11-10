Prefeita Marina faz pronunciamento e pede para população formalizar queixas sobre falta de luz na Ouvidoria do de Guapimirim - Reprodução Redes Sociais / Marina Rocha

Prefeita Marina faz pronunciamento e pede para população formalizar queixas sobre falta de luz na Ouvidoria do de GuapimirimReprodução Redes Sociais / Marina Rocha

Publicado 10/11/2026 11:51 | Atualizado 10/11/2026 14:24

A Prefeitura de Guapimirim deu início a uma forte mobilização jurídica e institucional para cobrar providências urgentes e punições severas contra a concessionária Enel Distribuição Rio. Em um vídeo publicado em suas redes sociais oficiais, a prefeita Marina Rocha fez um apelo direto aos moradores afetados pelos sucessivos cortes no fornecimento de energia elétrica no município. A gestora solicitou que a população formalize todas as reclamações e transtornos vivenciados junto à Ouvidoria do Município.





De acordo com Marina Rocha, a oficialização dessas denúncias e dos registros efetuados pelos consumidores é uma ferramenta fundamental para que a administração municipal possa ingressar na Justiça contra a concessionária de energia. O objetivo principal da medida é embasar uma ação judicial robusta para forçar o restabelecimento imediato dos serviços nos locais ainda desabastecidos, além de responsabilizar a empresa pelos prejuízos sociais e econômicos impostos aos cidadãos.



A crise no abastecimento de energia teve início na tarde do último sábado (7), quando a passagem de uma intensa frente fria acompanhada por vendavais provocou graves danos à infraestrutura urbana da cidade. O temporal causou a queda de dezenas de árvores sobre a fiação elétrica, quebra de postes e rompimento de cabos em diversos pontos do município. Desde então, moradores de múltiplos bairros enfrentam um longo e exaustivo período no escuro, acumulando dezenas de horas consecutivas sem eletricidade. LEIA MAIS: Frente fria causa vendaval de até 88 km/h e estragos em Guapimirim De acordo com Marina Rocha, a oficialização dessas denúncias e dos registros efetuados pelos consumidores é uma ferramenta fundamental para que a administração municipal possa ingressar na Justiça contra a concessionária de energia. O objetivo principal da medida é embasar uma ação judicial robusta para forçar o restabelecimento imediato dos serviços nos locais ainda desabastecidos, além de responsabilizar a empresa pelos prejuízos sociais e econômicos impostos aos cidadãos.A crise no abastecimento de energia teve início na tarde do último sábado (7), quando a passagem de uma intensa frente fria acompanhada por vendavais provocou graves danos à infraestrutura urbana da cidade. O temporal causou a queda de dezenas de árvores sobre a fiação elétrica, quebra de postes e rompimento de cabos em diversos pontos do município. Desde então, moradores de múltiplos bairros enfrentam um longo e exaustivo período no escuro, acumulando dezenas de horas consecutivas sem eletricidade.

Prejuízos acumulados e a rotina da população

A demora no restabelecimento do serviço essencial gerou uma onda de indignação entre a população local. Famílias relatam a perda de alimentos perecíveis nas geladeiras, a interrupção do abastecimento de água, que depende de bombas elétricas para o bombeamento residencial e comunitário, além dos riscos adicionais à segurança pública durante o período noturno em vias totalmente apagadas. O comércio local e pequenas empresas de prestação de serviços também contabilizam prejuízos financeiros significativos devido à paralisação forçada das atividades operacionais.



Segundo o executivo municipal, a morosidade e o descaso da concessionária têm sido recorrentes em episódios de mau tempo na região. A prefeita ressaltou em seu pronunciamento que o município não aceitará a lentidão nas respostas prestadas pela empresa e que todos os meios legais disponíveis serão acionados para defender a integridade e os direitos dos cidadãos de Guapimirim.

Como registrar sua reclamação na Ouvidoria

Para dar suporte consistente ao processo judicial e garantir que o panorama real dos bairros desabastecidos seja mapeado, a Prefeitura disponibilizou diferentes canais de atendimento. A participação da população é considerada indispensável pelas autoridades municipais para consolidar o dossiê de cobrança.



Os moradores podem registrar suas queixas por meio das seguintes opções:



Presencialmente: Na sede da Ouvidoria da Prefeitura;



Por telefone: Pelo número 2020-4787;



Pela internet: No site oficial da Prefeitura de Guapimirim;



Pelo aplicativo: No app Nossa Guapi.



No momento do registro, é necessário informar seu nome, endereço completo, bairro e há quanto tempo está sem energia. Além do cadastro junto ao poder público municipal, os órgãos de defesa do consumidor recomendam que a população guarde notas fiscais de alimentos estragados, medicamentos perdidos ou aparelhos eletroeletrônicos danificados por eventuais picos de tensão, garantindo documentação para futuras solicitações de ressarcimento.

Até o momento do fechamento da matéria, não obtivemos resposta da Enel aos nossos questionamentos sobre quando a situação se normalizará em Guapimirim.

Assista ao vídeo completo: