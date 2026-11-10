Prefeita Marina faz pronunciamento e pede para população formalizar queixas sobre falta de luz na Ouvidoria do de GuapimirimReprodução Redes Sociais / Marina Rocha
De acordo com Marina Rocha, a oficialização dessas denúncias e dos registros efetuados pelos consumidores é uma ferramenta fundamental para que a administração municipal possa ingressar na Justiça contra a concessionária de energia. O objetivo principal da medida é embasar uma ação judicial robusta para forçar o restabelecimento imediato dos serviços nos locais ainda desabastecidos, além de responsabilizar a empresa pelos prejuízos sociais e econômicos impostos aos cidadãos.
A crise no abastecimento de energia teve início na tarde do último sábado (7), quando a passagem de uma intensa frente fria acompanhada por vendavais provocou graves danos à infraestrutura urbana da cidade. O temporal causou a queda de dezenas de árvores sobre a fiação elétrica, quebra de postes e rompimento de cabos em diversos pontos do município. Desde então, moradores de múltiplos bairros enfrentam um longo e exaustivo período no escuro, acumulando dezenas de horas consecutivas sem eletricidade.
Prejuízos acumulados e a rotina da população
Segundo o executivo municipal, a morosidade e o descaso da concessionária têm sido recorrentes em episódios de mau tempo na região. A prefeita ressaltou em seu pronunciamento que o município não aceitará a lentidão nas respostas prestadas pela empresa e que todos os meios legais disponíveis serão acionados para defender a integridade e os direitos dos cidadãos de Guapimirim.
Como registrar sua reclamação na Ouvidoria
Presencialmente: Na sede da Ouvidoria da Prefeitura;
Por telefone: Pelo número 2020-4787;
Pela internet: No site oficial da Prefeitura de Guapimirim;
Pelo aplicativo: No app Nossa Guapi.
No momento do registro, é necessário informar seu nome, endereço completo, bairro e há quanto tempo está sem energia. Além do cadastro junto ao poder público municipal, os órgãos de defesa do consumidor recomendam que a população guarde notas fiscais de alimentos estragados, medicamentos perdidos ou aparelhos eletroeletrônicos danificados por eventuais picos de tensão, garantindo documentação para futuras solicitações de ressarcimento.
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