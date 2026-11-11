Rede elétrica de Guapimirim ficou comprometida após temporal do último sábado - Divulgação / Defesa Civil Guapimirim

Rede elétrica de Guapimirim ficou comprometida após temporal do último sábadoDivulgação / Defesa Civil Guapimirim

Publicado 11/11/2026 17:47 | Atualizado 11/11/2026 17:53

O Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro deferiu um pedido de tutela de urgência apresentado pelo Município de Guapimirim contra a concessionária Ampla Energia e Serviços S.A., conhecida operacionalmente como Enel Distribuição Rio. A determinação impõe o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica nas áreas afetadas por tempestades recentes, a manutenção de contingente operacional suficiente para pronto atendimento emergencial e a comprovação formal das medidas adotadas no processo, sob pena de aplicação de multa diária fixada em R$ 50.000,00.





A ordem judicial foi proferida no âmbito da Ação Civil Pública nº 0803378-95.2023.8.19.0073/RJ, a partir da juntada de novos documentos constantes do Evento 214 do processo. Relatórios apresentados pela gestão municipal comprovaram que as fortes chuvas e os ventos intensos registrados no dia 7 de novembro de 2026 provocaram graves danos à infraestrutura de distribuição elétrica da cidade. Ao todo, o levantamento oficial contabilizou 13 ocorrências de grande porte em diversos bairros, incluindo postes avariados, fiação rompida com cabos energizados expostos no solo e queda de árvores sobre a rede de distribuição. LEIA MAIS: Prefeitura de Guapimirim vai à Justiça contra Enel por falta de luz A ordem judicial foi proferida no âmbito da Ação Civil Pública nº 0803378-95.2023.8.19.0073/RJ, a partir da juntada de novos documentos constantes do Evento 214 do processo. Relatórios apresentados pela gestão municipal comprovaram que as fortes chuvas e os ventos intensos registrados no dia 7 de novembro de 2026 provocaram graves danos à infraestrutura de distribuição elétrica da cidade. Ao todo, o levantamento oficial contabilizou 13 ocorrências de grande porte em diversos bairros, incluindo postes avariados, fiação rompida com cabos energizados expostos no solo e queda de árvores sobre a rede de distribuição.

Prejuízos à população e risco à segurança pública

Mesmo com o passar dos dias após os temporais, a prefeitura identificou que pelo menos 10 dessas ocorrências críticas permaneciam sem qualquer tipo de solução por parte da concessionária responsável. Paralelamente, a Ouvidoria Municipal registrou 56 queixas formais de moradores relatando interrupção contínua do serviço por prazos superiores a 72 horas. O desabastecimento prolongado provocou transtornos expressivos à população local, atingindo diretamente moradores em situação de vulnerabilidade social que dependem da eletricidade para a conservação de insumos essenciais, alimentos e medicamentos refrigerados.



Na avaliação da Justiça, o quadro demonstrado nos autos evidencia risco imediato à segurança pública, além de configurar manifesto desrespeito ao princípio da continuidade na prestação dos serviços públicos essenciais. O despacho salientou ainda que a demora excessiva representa um descumprimento claro de uma tutela de urgência anteriormente deferida no próprio processo no ano de 2023, na qual já havia sido estabelecido o prazo limite de quatro horas para a normalização do fornecimento elétrico em casos de desabastecimento na região.

Histórico de impasses e desdobramentos judiciais

A disputa judicial entre a administração municipal e a distribuidora insere-se em um cenário mais amplo de cobrança por melhorias estruturais no atendimento eletroenergético fluminense. A Ampla Energia e Serviços S.A. é a empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica em 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, atendendo a mais de três milhões de clientes. Contudo, os atrasos constantes na recomposição da rede elétrica após intempéries meteorológicas têm sido objeto de frequentes questionamentos por parte de órgãos públicos, comissões legislativas e instâncias de defesa do consumidor.



Com a publicação da nova decisão judicial, a empresa é obrigada a acelerar o deslocamento de equipes de campo e técnicos especializados para sanar as pendências restantes no município de forma imediata. O procedimento na Ação Civil Pública prosseguirá nas instâncias judiciais para a apuração detalhada dos prejuízos causados e para a abertura de prazo legal para a manifestação formal de defesa da concessionária perante o juízo da comarca.

Não conseguimos contato com a Enel. O espaço deste veículo permanece aberto para eventuais esclarecimentos e notas oficiais.