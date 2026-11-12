O câncer de próstata é o mais comum em homensDivulgação / Secom PMG
Desse modo, a mobilização visa facilitar o acesso dos homens aos serviços da rede pública, quebrando preconceitos e estimulando a prevenção. Consequentemente, o jornal O Dia detalha as datas e os locais com atendimentos gratuitos que começam a partir de hoje (12), sempre a partir das 8h.
Rodas de conversa, consultas e exames preventivos
• Rodas de conversa e orientações preventivas para esclarecer dúvidas sobre a saúde.
• Ações focadas na prevenção de doenças e diagnóstico precoce do câncer de próstata.
• Agendamento de consultas médicas e exames de rotina.
• Oferta de serviços essenciais de atenção básica, como testes rápidos e aferição de sinais vitais.
Dessa forma, a prefeitura busca aproximar o homem do consultório médico e conscientizar sobre a importância de manter exames preventivos em dia.
Confira a programação das unidades de saúde
• 13 de novembro: ESF Moacir Fidelis de Alvarenga (Orindi)
• 17 de novembro: ESF Vale das Pedrinhas
• 17 de novembro: ESF Sebastião Medeiros da Silva (Centro)
• 18 de novembro: ESF-Status
• 18 de novembro: ESF- Amélia de Oliveira Macedo (Ideal)
• 19 de novembro: ESF - Ênio Cordeiro (Parque Santa Eugenia)
• 19 de novembro: ESF Quinta Mariana
• 24 de novembro: Marcus Alberto da Silva (Rua 11)
• 26 de novembro: Vereador Eliseu de Oliveira Alves (Vila Olímpia)
Portanto, os homens que moram nessas localidades devem se programar para participar, lembrando que o acolhimento começa às 8h.
A importância do diagnóstico precoce e da prevenção
Para participar, basta que o morador compareça à unidade de saúde mais próxima em um dos dias de mutirão, portando o documento de identidade, cartão do SUS e comprovante de residência.
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