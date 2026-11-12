O câncer de próstata é o mais comum em homens - Divulgação / Secom PMG

O câncer de próstata é o mais comum em homensDivulgação / Secom PMG

Publicado 12/11/2026 11:52

A Prefeitura de Guapimirim , por meio de sua Secretaria Municipal de Saúde, dá início a uma programação intensiva e especial em alusão ao Novembro Azul em Guapimirim. Ao longo deste mês, as unidades de saúde da cidade promovem ações direcionadas ao cuidado masculino, com foco no diagnóstico precoce de doenças e na conscientização sobre o câncer de próstata.





Desse modo, a mobilização visa facilitar o acesso dos homens aos serviços da rede pública, quebrando preconceitos e estimulando a prevenção. Consequentemente, o jornal O Dia detalha as datas e os locais com atendimentos gratuitos que começam a partir de hoje (12), sempre a partir das 8h. LEIA MAIS: Prefeitura de Guapimirim informa andamento de obras da Cidade da Saúde Desse modo, a mobilização visa facilitar o acesso dos homens aos serviços da rede pública, quebrando preconceitos e estimulando a prevenção. Consequentemente, o jornal O Dia detalha as datas e os locais com atendimentos gratuitos que começam a partir de hoje (12), sempre a partir das 8h.

Rodas de conversa, consultas e exames preventivos

As ações do Novembro Azul em Guapimirim contarão com uma série de atividades pensadas para acolher o público masculino. Durante a mobilização, os homens que comparecerem aos postos terão acesso a:



• Rodas de conversa e orientações preventivas para esclarecer dúvidas sobre a saúde.



• Ações focadas na prevenção de doenças e diagnóstico precoce do câncer de próstata.



• Agendamento de consultas médicas e exames de rotina.



• Oferta de serviços essenciais de atenção básica, como testes rápidos e aferição de sinais vitais.



Dessa forma, a prefeitura busca aproximar o homem do consultório médico e conscientizar sobre a importância de manter exames preventivos em dia.

Confira a programação das unidades de saúde

Para garantir o atendimento em diferentes bairros, a mobilização será realizada de forma itinerante, beneficiando moradores de diversas regiões do município. Veja o calendário completo com os locais de atendimento da atenção básica:



• 13 de novembro: ESF Moacir Fidelis de Alvarenga (Orindi)



• 17 de novembro: ESF Vale das Pedrinhas



• 17 de novembro: ESF Sebastião Medeiros da Silva (Centro)



• 18 de novembro: ESF-Status



• 18 de novembro: ESF- Amélia de Oliveira Macedo (Ideal)



• 19 de novembro: ESF - Ênio Cordeiro (Parque Santa Eugenia)



• 19 de novembro: ESF Quinta Mariana



• 24 de novembro: Marcus Alberto da Silva (Rua 11)



• 26 de novembro: Vereador Eliseu de Oliveira Alves (Vila Olímpia)



Portanto, os homens que moram nessas localidades devem se programar para participar, lembrando que o acolhimento começa às 8h.

A importância do diagnóstico precoce e da prevenção

Muitas vezes, a falta de informação e o preconceito afastam o público masculino das unidades de saúde. No entanto, médicos alertam que o câncer de próstata, quando descoberto em fases iniciais, apresenta chances de cura que superam 90%. Por isso, a campanha municipal torna-se essencial para mudar essa realidade, desmistificar o exame e incentivar a prevenção ativa.



Para participar, basta que o morador compareça à unidade de saúde mais próxima em um dos dias de mutirão, portando o documento de identidade, cartão do SUS e comprovante de residência.