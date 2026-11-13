Nessa nova fase, 399 biodigestores serão instalados em Guapimirim - Maria Luiza / Secom PMG

Nessa nova fase, 399 biodigestores serão instalados em GuapimirimMaria Luiza / Secom PMG

Publicado 13/11/2026 11:50

O município de Guapimirim , na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, deu mais um passo decisivo rumo à universalização do saneamento básico e à preservação ambiental. O projeto Sanear Baía de Guanabara (Sanear BG), desenvolvido pelo Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal do Ambiente e Sustentabilidade, iniciou oficialmente a sua segunda etapa no município.

Com investimento de aproximadamente R$ 3 milhões, a nova fase do programa prevê a instalação gratuita de 399 sistemas individuais de tratamento de esgoto sanitário. Os equipamentos serão destinados a residências localizadas em áreas periurbanas e rurais que ainda carecem de infraestrutura convencional de redes coletoras de esgoto.

Equipamentos para instalação dos biodigestores em Guapimirim Maria Luiza / Secom PMG

A iniciativa dá continuidade aos resultados expressivos alcançados na primeira fase da empreitada, quando quase 300 biodigestores foram implantados na região do Vale das Pedrinhas. Com a conclusão desta segunda etapa, o município somará cerca de 700 unidades instaladas, consolidando uma transformação estrutural no perfil de saneamento de localidades distantes dos grandes centros urbanos.

Impacto direto na saúde pública e nos recursos hídricos

A tecnologia dos biodigestores representa uma alternativa altamente eficaz para o tratamento de esgotos domésticos em locais desprovidos de redes coletoras tradicionais. O funcionamento desses sistemas individuais impede que efluentes poluentes sejam despejados diretamente no solo ou em cursos d'água, reduzindo de maneira significativa os impactos negativos sobre o ecossistema local e contribuindo diretamente para a despoluição da Baía de Guanabara.

Além do inegável ganho ecológico, o programa transforma a realidade sanitária das famílias beneficiadas. Áreas que antes conviviam com fossas rudimentares ou esgoto a céu aberto passam a contar com um sistema moderno, seguro e higiênico. O resultado é a melhoria imediata na qualidade de vida dos moradores, com drástica redução de vetores de doenças de veiculação hídrica e a promoção de mais dignidade e saúde pública para a população de Guapimirim.

Nesta nova fase, os bairros contemplados são Caneca Fina, Limoeiro, Sucavão e Iconha. A escolha estratégica dessas localidades visa atender comunidades que enfrentam maiores vulnerabilidades de infraestrutura, garantindo que o desenvolvimento urbano e ambiental alcance todas as regiões do município de forma igualitária.

Educação ambiental como pilar de sustentabilidade

Mais do que a simples entrega e instalação de equipamentos de engenharia sanitária, o programa Sanear BG aposta na conscientização comunitária como ferramenta indispensável para a durabilidade dos benefícios gerados. A execução do projeto prevê a realização contínua de oficinas e ações de educação ambiental voltadas para os moradores dos bairros atendidos.

Equipes técnicas especializadas, responsáveis pelo gerenciamento e acompanhamento das obras, orientam a população sobre o funcionamento correto, a rotina de uso adequado e a manutenção periódica dos biodigestores. Essa capacitação comunitária assegura a eficiência a longo prazo dos sistemas instalados, ao mesmo tempo em que desperta na comunidade uma cultura de preservação dos recursos naturais e de valorização do saneamento básico como direito essencial.

Com essa articulação entre investimentos expressivos, inovação tecnológica de baixo impacto e engajamento social, Guapimirim se firma como referência regional na busca por soluções sustentáveis de saneamento, unindo o crescimento municipal à responsabilidade ambiental com a Baía de Guanabara.