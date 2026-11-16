Atendimento do Centro de Cidadania LGBTQIA+ Baixada I acontece amanhã em Guapimirim - Magnific.com

Atendimento do Centro de Cidadania LGBTQIA+ Baixada I acontece amanhã em GuapimirimMagnific.com

Publicado 16/11/2026 10:48

Nesta terça-feira, 17 de novembro, o município de Guapimirim será contemplado com uma importante ação voltada para a garantia de direitos e a inclusão social. A cidade receberá a equipe técnica do Centro de Cidadania LGBTQIA+ Baixada I para um mutirão de atendimento direto à população. A iniciativa tem como principal objetivo descentralizar o acesso aos serviços de apoio, assegurando que moradores da região tenham suporte especializado, orientação jurídica, psicológica e social, além de fortalecer as políticas públicas voltadas para a diversidade sexual e de gênero em Guapimirim.

Facilidade de Acesso e Horários Definidos

Para garantir que o maior número possível de cidadãos possa buscar atendimento, a força-tarefa ocorrerá em horário comercial estendido. Os atendimentos serão realizados das 9h às 16h. O ponto focal escolhido para sediar a ação é a sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, um local estratégico e de fácil localização para quem utiliza o transporte público ou se desloca pelas vias principais da cidade.

A escolha do local visa proporcionar um ambiente acolhedor, sigiloso e estruturado para receber os munícipes que necessitam de suporte, encaminhamentos ou simplesmente desejam tirar dúvidas sobre direitos civis e sociais garantidos por lei à comunidade LGBTQIA+.

Parceria entre Esferas Governamentais

A realização da atividade em Guapimirim é fruto de uma articulação interinstitucional que envolve o governo estadual e a gestão municipal. Conforme indicado nas informações oficiais do evento, a ação conta com o respaldo e a correalização de importantes órgãos de proteção e promoção dos direitos humanos. Estão na lista de realizadores a Prefeitura de Guapimirim, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em conjunto com a Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEMIRDH), integrando o programa estadual Rio Sem LGBTfobia.

Essa união de esforços demonstra o compromisso contínuo das autoridades em combater preconceitos, coibir atos de LGBTfobia e promover a empregabilidade, a cidadania plena e o respeito à dignidade humana no estado do Rio de Janeiro.

Serviços e Direitos Garantidos

O Centro de Cidadania LGBTQIA+ Baixada I atua como um braço de acolhimento essencial na região. Durante o mutirão em Guapimirim, a população poderá contar com orientações jurídicas e sociais focadas em demandas específicas, como a retificação de nome e gênero em documentos civis, denúncias e encaminhamentos em casos de discriminação ou violência, além de orientações gerais sobre assistência social e saúde.

A presença da equipe itinerante reforça a importância de levar as políticas públicas para além dos grandes centros urbanos, alcançando de maneira ativa aqueles que mais precisam de amparo estatal e institucional.