Criança em sala de aula de uma creche em Guapimirim - Juliana Zorzanello / SME Guapimirim

Criança em sala de aula de uma creche em GuapimirimJuliana Zorzanello / SME Guapimirim

Publicado 18/11/2026 09:50 | Atualizado 18/11/2026 10:00

A Prefeitura de Guapimirim , por meio da Secretaria Municipal de Educação, deu início ao período oficial de efetivação das matrículas para as creches da rede municipal de ensino. O processo representa uma etapa fundamental e muito aguardada pelas famílias que buscam assegurar o acesso à educação infantil de qualidade para seus filhos na cidade. A gestão municipal tem mobilizado as equipes administrativas das unidades escolares para garantir que todo o fluxo de atendimento ocorra de maneira organizada, transparente e ágil ao longo das próximas semanas.

Atendimento Exclusivamente Presencial nas Escolas

Para concluir o processo de cadastro e assegurar de fato a vaga do aluno na rede pública, os pais ou responsáveis legais devem comparecer pessoalmente à unidade escolar correspondente onde a criança foi contemplada. A Secretaria de Educação orienta que as famílias verifiquem com antecedência a listagem de documentos exigidos por lei — como certidão de nascimento, comprovante de residência atualizado, carteira de vacinação e documentos de identificação dos responsáveis — para agilizar a conferência na secretaria da escola e evitar eventuais filas ou transtornos decorrentes de pendências cadastrais durante os dias de atendimento.

Prazo Oficial e Alerta Importante sobre o Cronograma

O prazo estabelecido pelo poder executivo municipal para a realização de todo o procedimento de efetivação segue aberto até o dia 02 de dezembro de 2026. A gestão reforça a extrema importância de cumprir rigorosamente as datas estipuladas no calendário oficial. A ausência de comparecimento por parte da família ou a perda do prazo limite implicará na desclassificação automática do candidato, resultando na perda da vaga destinada, que prontamente poderá ser remanejada para o próximo aluno que aguarda na fila de espera da rede municipal.

A Importância da Primeira Infância e da Educação Infantil

A Prefeitura destaca que as unidades escolares foram preparadas para receber os novos alunos, oferecendo um ambiente seguro, acolhedor e propício para o estímulo cognitivo e motor das crianças. A participação ativa dos pais neste momento de efetivação fortalece o vínculo entre a comunidade e a instituição de ensino, garantindo um ano letivo estruturado e sem surpresas para os estudantes e professores da rede.

Serviço

O quê: Efetivação de matrícula nas creches municipais de Guapimirim

Quando: De 16 de novembro a 02 de dezembro de 2026

Horário: Conforme o expediente de atendimento de cada unidade escolar

Onde: Comparecimento pessoal diretamente na unidade escolar de alocação

Realização: Prefeitura de Guapimirim – Secretaria Municipal de Educação