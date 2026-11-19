Homem é preso por violar medida protetiva - Divulgação / 67ª DP Guapimirim

Homem é preso por violar medida protetiva Divulgação / 67ª DP Guapimirim

Publicado 19/11/2026 10:06 | Atualizado 19/11/2026 10:15

Policiais civis da 67ª Delegacia de Polícia (Guapimirim) , sob a coordenação do delegado titular Fabrício Costa, prenderam na última quarta-feira (18), um homem conhecido pelo apelido de "Juquinha". A captura ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juizado Especial Adjunto Criminal da Comarca de Guapimirim, motivado pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, infração prevista no artigo 24-A da Lei Maria da Penha.

Trabalho de Inteligência e Captura

A localização do acusado foi possível após um minucioso trabalho de inteligência e diligências investigativas conduzidas pelos agentes da unidade policial. Os policiais conseguiram rastrear o paradeiro do acusado e o encontraram em um imóvel localizado no bairro Parada Ideal, no município de Guapimirim, onde a ordem judicial foi devidamente cumprida sem que houvesse chance de fuga.

Histórico de Violência e Ameaças Graves

As investigações que culminaram na prisão preventiva tiveram origem em graves episódios de violência doméstica praticados contra a ex-companheira do suspeito. De acordo com os relatos colhidos pela polícia, a vítima sofreu reiteradas ameaças de morte e agressões físicas ao longo do relacionamento. Em uma das ocorrências mais graves, registrada em janeiro de 2024, a mulher denunciou que o investigado a ameaçou, afirmando que quebraria suas pernas e a mataria, o que fundamentou o pedido inicial das medidas protetivas de urgência junto ao Poder Judiciário.

Mesmo após a determinação legal que o obrigava a manter distância e cessar qualquer contato, o acusado voltou a ser alvo de investigações por desrespeitar as ordens impostas, evidenciando a persistência nas condutas abusivas e o risco contínuo à integridade física e psicológica da vítima.

Extensa Ficha Criminal e Reincidência

Segundo levantamento da Polícia Civil, "Juquinha" acumula uma extensa ficha criminal, com passagens e registros por delitos como ameaça, lesão corporal, tráfico de drogas e outros descumprimentos de medidas protetivas. Além disso, o suspeito também figura como investigado em um procedimento policial relacionado ao crime de homicídio.

O histórico aponta que ele já possui condenações judiciais anteriores por crimes cometidos no âmbito da violência doméstica — incluindo ameaças e violações de medidas protetivas contra a mesma ex-companheira. Mesmo depois de condenado, o homem voltou a reincidir nas mesmas práticas, demonstrando desprezo pelas decisões da Justiça.

Encaminhamento à Justiça

Diante da gravidade do caso, da reiteração delitiva e da urgência em garantir a segurança efetiva da vítima, o Judiciário decretou a prisão preventiva. Após ser detido em Parada Ideal, "Juquinha" foi conduzido à sede da 67ª DP para a formalização dos procedimentos de praxe e permanece à disposição do sistema prisional e da Justiça. Em nota, a distrital reafirmou seu compromisso rigoroso no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher no município.

A reportagem não conseguiu contato com o advogado do acusado até o fechamento dessa matéria.